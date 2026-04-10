去年の秋から「タマネギの価格高騰」が続いています。



タマネギは様々な料理に使うことができる万能野菜で、購入頻度が高いという方も多いのではないでしょうか？



価格高騰の背景、飲食店への影響などを取材しました。



秋田市の土崎地区にあるスーパーです。



関向良子アナウンサー

「ありました、タマネギ売り場です。このスーパーでは1個108円で販売されてますね。少し前まで30円とか50円で買えた気がするんですけどね」





「去年に比べるとちょっとなかなか手に取りにくいなっていう印象があります」「3個にしようかと思ってたけど2個で間に合わせようと」県内で流通しているタマネギの多くは去年北海道で収穫されたものです。いとく自衛隊通店 小野寺賢店長「昨年の北海道の高温、干ばつの影響でタマネギが不作になっているかなと。昨年と比べるとおおよそ1.5倍ほどに高くなっている状態になっております。おおよそ一回り程、小さくなっています」収穫されたばかりの新タマネギと比較すると、大きさの違いは一目瞭然。スーパーでは九州産の新タマネギの入荷に力を入れているほか、土曜日だけ価格が安い輸入品を販売しています。小野寺賢店長「（貯蔵タマネギは）なかなか値下がりというところまでいかいないと思いますので、しばらくこのサイズ感とお値段は続くかなという見込みです」「いまこの季節になると徐々に九州産の新玉ねぎというのが増えてきておりますから、北海道産以外でも九州の新しい玉ねぎを利用していただけらば、炒め物やサラダにちょうどいいのかなと思います」タマネギが欠かせない、あのメニューの専門店には大きな影響が出ています。1週間に約80キロのタマネギを使う秋田市のインドカレー店です。ピーコック 五十嵐邦子代表「こんなかわいい。国産ですよ。国産だといまこんなに小さい。むくのが大変」「（以前と比べて）倍のちょっと手前位かなあ。ほんと、困りましたねえ」タマネギの仕入れ価格はこの1年半で2倍ほどに上昇。出回り始めた新タマネギの活用も検討しましたが、コストはかえって掛かり増しになるといいます。五十嵐邦子さん「新玉になってくると、今まで8キロだったのが10キロとかっていう風にしないと味が出ないので。水が多いのでね。（使う量が）2キロくらいプラスになりますね」提供するメニューに妥協は許されないため、できる限りの努力をしています。五十嵐邦子さん「まかないにもタマネギをなるべく使わないように、秋田はネギがおいしいので長ネギでつくったりします」様々な経営努力によってここ1年ほどは価格を据え置いてきましたが、値上げを考えざるを得ない状況です。関向アナ「値上げせずやっていける？」五十嵐邦子さん「それはちょっと厳しいですね。そろそろ上げたいと思っています。その分何かできる限り節約できるものとか、置き換えてもっといいものがいっぱいあるんじゃないのかなって思ってますね」「インド料理に出汁の文化がないし、あと発酵食品を使う過程もない。みりんとかお砂糖も一切カレーには入らないので、やっぱりタマネギの甘みは大事ですよね」関向アナ「そのタマネギ値上げしてると困りますよね」五十嵐邦子さん「大変困りますね。困るって言ってもおいしさは変えたくないので、安心して甘みがあって旨味があるカレーを出して、みなさんに来ていただいて、みなさんが元気になっていただけると、一番うれしいですね」♢♢♢産地化を進めている大潟村です。松本正明さんはおよそ2.5ヘクタールの畑でタマネギを作付しています。生産に力を入れ始めて今年で8年目。去年は松本さんも天候不順の影響を大きく受けました。大潟村たまねぎ生産組合 松本正明 組合長「最近気温が高くなってきましたので、一気に伸びてきましたので、今のところ若干生育が例年よりは遅い感じですけど、これからの気温次第では持ち直すことが十分期待できますので、今のところは順調に来ているのかなと思います」「潟たまねぎ」の名称でブランド化を目指している大潟村のタマネギの収穫は、6月下旬から7月。九州産などのシーズン終了と北海道産が出回り始めるまでの間の時期、端境期での出荷を目指しています。収穫後は適度に水分を減らすことが必要なタマネギ。狙ったタイミングでの出荷に欠かせないのが、乾燥施設です。松本組合長「どうしても梅雨時期に大潟村は収穫時期が重なりますので、そこでやはり乾燥させなきゃいけないというのが条件になってきます。室内あれこれ温かい風を送ることで最大300トン近いタマネギを一度に乾燥させるため、電気やガスといった燃料費の高騰にも向き合いながら今年の収穫を目指します」「燃料も高かったり、これから肥料もあがったりとコストも上がってますけれども、日本において端境期の大潟村（産タマネギ）安定して供給できるように皆さん日々研鑽して勉強会も開きながら、日々技術を高めていくように会員の皆さんが努力してますので、きっといいタマネギを今年も届けられると思いますのでぜひ期待していただきたいと思います」松本さんが代表を務める生産組合では年間約1,000トンの出荷を目指していて、少しでも市場価格の安定に貢献したい考えです。