【5秒見たらアウト！】呪いの壁紙！花柄が「人の顔」に見える？戦慄の呪物コレクション【閲覧注意】
4月8日(水)に放送した『ジャパンオカルトアーカイブ〜マジやば不思議話〜』（毎週水曜深夜3時20分／MC：モグライダー・芝大輔、コヤッキー）。
今回スタジオに登場したのは、呪物コレクターの田中俊行。
彼が披露したのは、数百点所有するコレクションの中でも、ひと際異彩を放つ「呪物の壁紙」。それにまつわる、戦慄のエピソードをおくる。
【動画】5秒見たらアウト！呪いの壁紙！花柄が「人の顔」に見える？戦慄の呪物コレクション【閲覧注意】
田中の手元にある呪物「とある施設の壁紙」は、アメリカにある施設のもの。
その施設は1850年代に造られ、当時、最大級の病院施設として、多くの人が収容されていた。
そしてそこでは、人間性を無視した非人道的なものを含む、様々な実験が行われていたとされている。呪いの壁紙は、その施設の特定の部屋の壁紙を剥がしたものだという。
壁紙は、1990年代にニューヨークで活躍したゴーストハンターが入手。その後、様々な人の手を渡り歩き、最終的に田中のもとに届いた。
代々の所有者が手放す理由となったのが、「5秒以上見たらダメ」という戦慄のルール。壁紙をずっと見続けていると、花柄の模様がだんだんと人の顔になっていき、最終的には自分で自分を制御できなくなり、気がおかしくなってしまうのだという。
さらに恐ろしいのは、額の裏側を外すと、また別の壁紙に書かれたメモが！
田中によると、こちらは実験室の隣にあった待合室の壁紙だそうで、メモは施設にいた「ジョン」という人物が記したもの。
「ここには入口はあるけど出口はない」
と書かれている。メモは、「その場所に入った者は2度と出られない…」という絶望的な状況を示唆していた。
壁紙の全貌、詳しい内容はTVerで配信中！
今回スタジオに登場したのは、呪物コレクターの田中俊行。
彼が披露したのは、数百点所有するコレクションの中でも、ひと際異彩を放つ「呪物の壁紙」。それにまつわる、戦慄のエピソードをおくる。
【動画】5秒見たらアウト！呪いの壁紙！花柄が「人の顔」に見える？戦慄の呪物コレクション【閲覧注意】
呪物が生まれた「地獄の施設」
田中の手元にある呪物「とある施設の壁紙」は、アメリカにある施設のもの。
その施設は1850年代に造られ、当時、最大級の病院施設として、多くの人が収容されていた。
そしてそこでは、人間性を無視した非人道的なものを含む、様々な実験が行われていたとされている。呪いの壁紙は、その施設の特定の部屋の壁紙を剥がしたものだという。
手放された理由...「5秒ルール」の恐怖
壁紙は、1990年代にニューヨークで活躍したゴーストハンターが入手。その後、様々な人の手を渡り歩き、最終的に田中のもとに届いた。
代々の所有者が手放す理由となったのが、「5秒以上見たらダメ」という戦慄のルール。壁紙をずっと見続けていると、花柄の模様がだんだんと人の顔になっていき、最終的には自分で自分を制御できなくなり、気がおかしくなってしまうのだという。
さらに恐ろしいのは、額の裏側を外すと、また別の壁紙に書かれたメモが！
田中によると、こちらは実験室の隣にあった待合室の壁紙だそうで、メモは施設にいた「ジョン」という人物が記したもの。
「ここには入口はあるけど出口はない」
と書かれている。メモは、「その場所に入った者は2度と出られない…」という絶望的な状況を示唆していた。
壁紙の全貌、詳しい内容はTVerで配信中！