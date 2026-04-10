気象庁によりますと、１０日午前３時に発生した台風４号は現在、南の海上でほとんど停滞しています。台風の名前「シンラコウ」は、ミクロネシアが提案した名称で、伝説上の女神の名前に由来していますが、女神の名を持ちつつ、その勢力を今後急速に強めながら北西へ進み、来週には「非常に強い」勢力にまで発達する見込みです。

【画像】土曜から来週水曜までの雨と風予想をシミュレーションで見る

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▼10日午後3時現在、台風第4号はほとんど停滞しています。 中心の気圧は990ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。

▼24時間後の１１日午後３時には、ひきつづきほとんど停滞する見込み。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルとなり、暴風警戒域を伴う予想です。

▼48時間後の１２日午後３時には「強い」台風になる見込みで、マリアナ諸島を北西へ時速10キロで進むでしょう。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートルに達する見込みです。

▼１３日午後３時には「非常に強い」台風になる見込みです。中心の気圧は９２０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。

▼１４日午後３時には「非常に強い」勢力を維持。北西に時速１５キロで進むとみられます。中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルが予想されます。１５日もこの勢力を維持したままと予想されています。台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。