ｔｉｍｅｌｅｓｚ・佐藤勝利と女優・土屋太鳳がＷ主演するテレビ朝日系ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜、後９・００）が８日、スタートした。

１話では、手口が似通った連続強盗事件が発生。実行犯の１人が自首し、阿久津翔一（菅生新樹）という若者も捕まった。阿久津は男関係のだらしないシングルマザーの母・阿久津美奈代（遊井亮子）のせいで、付き合う男の家を転々とさせられ、男たちにはＤＶを受けていたことも明らかになる。

刑事・仲沢桃子（土屋太鳳）が橋の上で、男と腕を組んで歩く真っ赤な口紅の母・美奈代に声をかける。ぶっきらぼうに「なんだ？」と返すワルそうなイケオジ男。母親の彼氏を演じているのは青木伸輔。母の登場場面は約３０秒。そのうち青木が写ったのは一瞬だったが、只者ではない存在感が。

青木はＴＢＳ日曜劇場「リブート」で、いつも合六のアジトでの食事会にいる謎のサングラス男・玉名を演じており、ネット上では「サングラス男」「グラサン男」などと呼ばれ、誰かのリブートではないのか？、マー会長か？などと最後まで様々な臆測を呼び、結局、合六の忠実な部下だったというオチ？も話題となっていた。