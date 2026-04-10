読売３３３終値、２日連続で下落…９９円安の４万８３７８円

１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比９９円０８銭（０・２０％）安の４万８３７８円９４銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、７割弱にあたる２２４銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１０２８円７９銭（１・８４％）高の５万６９２４円１１銭だった。前日に発表した好決算を受け、日経平均への影響度が大きいファーストリテイリング株が大幅に上昇したことで、読売３３３と異なる値動きとなった。

イランが停戦合意後もホルムズ海峡の通航量の制限や通航料の徴収を行うと一部報道で伝わった。原油高騰の長期化による物価高などが意識され、東証プライム銘柄の６割超が値下がりする展開となった。前日の米株高や好決算銘柄には買い注文が入り、相場を下支えした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、価格比較サイトなどを運営する「カカクコム」の８・９０％が最も大きく、ベイカレント（５・８４％）、メルカリ（４・８７％）と続いた。

上昇率は、ファーストリテイリング（１１・９９％）、フジクラ（１１・９７％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（９・６７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１・６２ポイント（０・０４％）低い３７３９・８５。