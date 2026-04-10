第158回 九州地区高校野球大会 組み合わせ決定 2026春

2026年春の「九州地区高校野球大会」の抽選会が10日に行われ、組み合わせが決まりました。

大会は4月18日に鹿児島県の平和リース球場で開幕します。春のセンバツ出場チームと、各県の春季大会を勝ち抜いた計16校が参加し、春の九州王者が決まります。

開会式では、鹿児島を制した鹿屋中央の主将、東脩斗選手が選手宣誓を務めます。

1回戦の組み合わせと日程は以下の通りです。

■ 4月18日（土）

第1試合（10:30～）： 鹿児島商業（鹿児島3位） 対 佐賀商業（佐賀）

第2試合（13:00～）： 長崎優勝の 大崎 対 センバツ出場の 熊本工業

■ 4月19日（日）

第1試合（9:00～）： センバツ出場の 神村学園 対 沖縄の優勝校 エナジックスポーツ

第2試合（11:30～）： 福岡の優勝 飯塚 対 21世紀枠でセンバツ出場の 長崎西

第3試合（14:00～）： 大分上野丘（大分） 対 聖心ウルスラ（宮崎）

■ 4月20日（月）

第1試合（9:00～）： センバツ出場の 九州国際大付属 対 鹿児島2位の 川内

第2試合（11:30～）： センバツ出場の 沖縄尚学 対 鹿児島優勝の 鹿屋中央

第3試合（14:00～）： 九州学院（熊本） 対 センバツ出場の 長崎日大

順調に日程が消化されれば、24日（金）に準決勝、そして25日（土）午前10時から決勝戦が予定されています。

春の九州高校野球2026 トーナメント表（下に画像で掲載）

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