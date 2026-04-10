今日10日午後6時現在、東海では強い雨の降っている所があります。今夜は東海や関東などで雷雨や激しい雨がありそうです。道路の冠水などに注意してください。

東海付近に活発な雨雲 降水量150ミリを超えた所も

今日10日は、日本海を進む低気圧と、低気圧からのびる前線の影響で、九州から東海にかけて大雨となり、午後6時現在は東海から北海道を中心に雨が降っています。

明け方から朝にかけては、九州や四国で、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨や、30ミリ以上の激しい雨の降った所がありました。





午後6時現在、活発な雨雲やカミナリ雲は東海付近にかかっていて、所々で強い雨が降っています。総雨量も多くなっており、24時間降水量(午後5時まで)は、ひるがの(岐阜県)で164.0ミリ、春野(静岡県)で151.5ミリ、茶臼山(愛知県)で151.0ミリなど、150ミリを超える大雨になっています。静岡県内には大雨警報の発表されている地域があり、このあと数時間は土砂災害に警戒が必要です。

今夜は東海や関東で雷雨や激しい雨 道路の冠水などに注意

今夜このあとは、東海や関東南部などで雷雨や激しい雨が降るでしょう。同じような場所で発達した雨雲がかかると、アンダーパスなどでは周囲の水が流れ込んで、水かさが一気に増えることもあります。道路の冠水などに注意してください。いま雨が強く降っていない所でも、帰宅する際は大きめの傘をお持ちください。夜遅い時間になると雨はやむ所が多いでしょう。



北陸や東北も雨で、夜遅くには次第にやむ見込みです。北海道は夜遅くにかけても雨が降るでしょう。