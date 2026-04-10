ＥＸＩＬＥの松本利夫が１０日、東京・株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮ本社で新たにダンス部を創設する学校法人金井学園（福井）とのダンスレッスン基本契約の調印式に出席。２１、２２日に控えるグループ約３年半ぶりの東京ドーム公演に向けての意気込みを語った。

松本は２０１５年にグループから卒業しているが、同公演ではスペシャルメンバーとしての出演が決まっている。約３年半ぶりに同所に立つ心境について聞かれると「正直に言うとビビっている」とストレートに告白。それでも、「やるからには、見に来ていただける皆さんに満足以上のものをお届けできるように頑張りたい。本当に来て良かったって思ってもらえるようなライブにしていきたいと思います」並々ならぬ思いを口にした。

体作りにも励んでおり、「食事制限とトレーニングをしていて、実際に今６キロぐらい痩せてきた」と現状を説明。元々引き締まっている体の持ち主であることから「（減量は）結構なもんですよ」と笑みを浮かべていた。

この日は、福井工業大および付属福井高等学校・中学校などを運営する金井学園と株式会社ＬＤＨ ＪＡＰＡＮがダンスレッスンに関する基本契約を締結。松本は月に１度もしくは２か月に１度、スペシャルサポーターとして、同校の学生の指導に当たることが発表された。