■これまでのあらすじ

部下と噂になり、さらには訴えられた斗真。それは、澪を神格化した深山の強い思い込みによって引き起こされたものだった。澪が「私はただの人間」だと話しても「あなたが完璧じゃなかったら私はどうしたらいいんですか!?」と取り乱す深山。しかし澪は、あとは人事に任せるとして、斗真と決着をつける覚悟を決める。

【浅田澪 Side Story】今回の一件で、私は斗真の気持ちを何も聞かされていませんでした。斗真の思っていることを知りたい。それによって傷つくことになっても…。

「彼女に惹かれたんじゃないの？」私のこの問いかけに斗真は肯定も否定もしなかったけれど、「彼女の言葉に救われて心を許してしまったのだろう」と言っていました。斗真は妻の私にではなく、部下に弱いところを見せていたのです。夫婦としてこんな屈辱的なことがあるでしょうか？何より、心の裏切りほど…罪深いことはないと思いました。でも、追い詰められていた斗真の気持ちに気づけなった私にも反省すべきところはあります。小さなすれ違いが大きな騒動を招いてしまった。だから…、もう終わらせようと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)