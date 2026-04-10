ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 松花江にハクチョウ、水辺に活気 中国黒竜江省 松花江にハクチョウ、水辺に活気 中国黒竜江省 松花江にハクチョウ、水辺に活気 中国黒竜江省 2026年4月10日 18時2分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、ジャムス市で松花江の川面を泳ぐハクチョウ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／劉万平） 【新華社ジャムス4月10日】中国黒竜江省ジャムス市を流れる松花江でこのところ、氷が解けて水温が上がり、北へ帰るハクチョウの群れが飛来している。水辺は渡り鳥の楽園となり、一帯に活気をもたらしている。４日、ジャムス市を流れる松花江に集まった渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）２日、ジャムス市で松花江の川面を泳ぐハクチョウ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）５日、ジャムス市を流れる松花江で羽ばたくハクチョウ。（富錦＝新華社配信／劉万平）５日、ジャムス市を流れる松花江に滞在するハクチョウ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／劉万平）４日、ジャムス市を流れる松花江に集まった渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）５日、ジャムス市で松花江の川面を泳ぐハクチョウ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／劉万平）５日、ジャムス市を流れる松花江に集まった渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／劉万平）４日、ジャムス市を流れる松花江に集まった渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）４日、ジャムス市を流れる松花江に集まった渡り鳥。（ドローンから、富錦＝新華社配信／曲玉宝）５日、ジャムス市で松花江の川面を泳ぐハクチョウ。（ドローンから、富錦＝新華社配信／劉万平） リンクをコピーする みんなの感想は？