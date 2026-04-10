◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（第1日（2026年4月10日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））

国内初戦の渋野日向子（27ーサントリー）は1バーディー、2ボギーの73とスコアを伸ばせず、57位と出遅れた。

「前半はショットが乗らず、後半はパットが入らないみたいな。本当に難しいラウンドだった」と表情を曇らせた。

2番パー3で第1打をピン下1・5メートルにつけチャンスをつくったが、バーディーパットを決めきれず。その直後の3番で第2打をバンカーに入れるミスで、3メートルのパーパットも外してしまった。

「あそこ（2番は）決めたかった。あそこを取れれば、流れが変わった、というのが今年も多い」と悔しさをにじませた。

ハーフターンで待ち時間があり、それまでのプレーを再確認し、立て直しを図った。

「緊張感もあってうまく体が動いていないというか、上半身が強いなと思っていたので（後半は）下半身をしっかり使って、というのを頭で整理して、素振りから気をつけながらやっていました」

16番でグリーンの外から7メートルをパターで沈めてこの日唯一のバーディーを奪うと、応援に訪れた大勢のギャラリーから歓声が上がった。

「なかなか良いところを見せられず（ギャラリーには）凄い申し訳なかった。“バーディー1個かよ”みたいな。その分、（竹田）麗央ちゃんと（小祝）さくらちゃんが盛り上げてくれたのは良かったけど、なかなか…。やっぱり凄く申し訳ないなと思いながらラウンドしていました。（応援は）つくづくありがたい。感謝のいっぱいです。それを結果で返さなきゃいけないと思っているので、なるべく早く良いところを見せられるように、まずはあす頑張りたいです」と気合を入れ直していた。