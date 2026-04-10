森崎ウィン、“付きまとい”行為確認でスタッフがお願い「本人の安全や精神的負担となる」
俳優の森崎ウィン（35）のスタッフ公式Xが10日、更新され、“付きまとい”などが確認されたとして、ファンに注意を呼びかけた。
【写真】“付きまとい”行為を確認…森崎ウィンのスタッフがお願いした投稿
投稿では「【ファンの皆様へのお願い】ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」として、所属するスターダストの森崎の公式サイトのページに誘導した。
ページでは、プレゼントについて「弊社ではタレントへのお手紙のみ受け取らせていただいており、プレゼントの受け取りは辞退させていただいております」と呼び掛けた。
続けて「一部の方による付きまとい行為が見受けられています。こういった危険行為、迷惑行為はタレント本人の安全や精神的負担となるだけでなく、他のファンの皆さまへの不安や混乱、現場スタッフの業務にも多大な支障を及ぼしますので、一切禁止とさせていただいております」と求めた。
チケットの転売、譲渡にも触れ「ライブやイベントにおいてチケットの転売行為が多数報告されております。転売行為、不正購入、名義貸しなどの行為は他のファンの皆様への迷惑行為となりますので禁止とさせていただいております」とした。
最後に「皆様とタレント本人が安心・安全に交流していけますよう、今一度ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
【写真】“付きまとい”行為を確認…森崎ウィンのスタッフがお願いした投稿
投稿では「【ファンの皆様へのお願い】ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」として、所属するスターダストの森崎の公式サイトのページに誘導した。
ページでは、プレゼントについて「弊社ではタレントへのお手紙のみ受け取らせていただいており、プレゼントの受け取りは辞退させていただいております」と呼び掛けた。
チケットの転売、譲渡にも触れ「ライブやイベントにおいてチケットの転売行為が多数報告されております。転売行為、不正購入、名義貸しなどの行為は他のファンの皆様への迷惑行為となりますので禁止とさせていただいております」とした。
最後に「皆様とタレント本人が安心・安全に交流していけますよう、今一度ご理解・ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。