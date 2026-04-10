京都・南丹市小学生行方不明から18日　山中をドローンも使い捜索　学校は携帯電話持ち込みも許可

京都で11歳の男子児童が行方不明になってから18日です。

10日も山の中などで捜索が行われています。

京都・南丹市で行方不明となっている安達結希さん（11）の10日の捜索は、9日と同じ山の中で行われました。

安達さんは3月23日の朝、父親の車で登校したあと行方不明となりました。

3月29日には、学校から3km離れた山の中で安達さんの通学かばんが発見されます。

そして、7日には警察が約60人態勢で安達さんの自宅裏にある山を捜索。

そして9日、学校と自宅の中間地点にある山で捜索が行われました。

ドローンを使うなどして空からも捜索。

そして10日、警察は9日と同じ山の中で長い棒で地面をつつくなどして捜索を行っていました。

近くに住む人は、この山にはめったに入らないと話します。

捜索現場の近隣住民：

だいぶ前から入っていません。（Q.何年入ってない？）15年ぐらい前かな、マツタケが出るころだから。最近はもう（マツタケ）出ない。出ないし行かない。（Q.中は真っ暗？）電気通ってないと思う、山だから。街灯も通っていない。

警察は、これまでに延べ約860人を投じ捜索していますが、親族が通学かばんを発見して以降、大きな進展はありません。

一方、安達さんが通っていた南丹市立園部小学校では、これまで原則禁止だった緊急用の携帯電話などの持ち込みが安全管理のために許可されたということです。

警察は、引き続き情報提供を呼びかけています。

情報提供は、南丹署生活安全課（0771-62-0110）まで。