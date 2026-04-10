ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「孫はあなたの家系の遺伝が強いのかしら？」何でも嫁のせいにする義… 「孫はあなたの家系の遺伝が強いのかしら？」何でも嫁のせいにする義母…産前から悪い遺伝子はうちのせい!? 「孫はあなたの家系の遺伝が強いのかしら？」何でも嫁のせいにする義母…産前から悪い遺伝子はうちのせい!? 2026年4月10日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 自分を悪く言われるのは我慢できても、大切な娘が悪く言われるのは耐え難い！ここであらためてお義母さんとの付き合い方を考えるのですが…"孫パワー"おそるべし。めちゃくちゃ会いに来るんです…。しかも「うちの家系」「あっちの家系」という物言いも相変わらずで…!?>>【まんが】何でも嫁のせいですか？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】何でも嫁のせいですか？ 後輩の結婚式の理由は“父のため”…その話を聞いて会えなくなった子どもを思いす【離婚後同居 Vol.92】 「モンスターのままか、人間に戻るか」ついに動いたPTA会長！モンペ母との対決が始まる【私はモンペじゃありません Vol.51】