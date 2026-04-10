“青切符詐欺”で高校生が被害に　“ニセ警察詐欺”も若い世代の被害増加　「新生活」詐欺にご注意

気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。

4月から導入された自転車の交通違反に対する青切符ですが、運用からわずか4日でこの青切符制度を悪用した詐欺が発生しました。

10日の「どうなの？」は“新生活の詐欺注意！ターゲットは若者？”について見ていきたいと思います。

安宅晃樹キャスター：

まず、自転車の青切符を悪用した詐欺はどんなものだったのでしょうか。事件が起きたのは広島県の呉市です。被害に遭ったのは男子高校生で2000円をだまし取られたということですが、何が起こったのか詳しく見ていきたいと思います。

警察によりますと4月4日に男子高校生が呉市で自転車に乗っていたところ、1人で立っていた男に呼び止められたというんです。男は、年齢が50代くらいで暗めの青色の作業服のようなものを着ていたということです。この男は男子高校生に「手信号をしていない。4月4日から法が変わって手信号しないといけない。違反だから2000円を支払う必要がある」とこのように迫ったというんです。すると男子高校生は、その場で実際に2000円を渡してしまったということなんです。

榎並大二郎キャスター：

本当に聞いているだけで腹立たしくなる事件ですが、高校生も怖かったでしょうね。ただ、犯人が言っていることも突っ込みどころがかなりあるなというふうに見えますよね。

安宅晃樹キャスター：

これ実は犯人の言葉を細かく見ていくとおかしなところがあるんです。まず男が、4月4日から法が変わったと言っていますが、こちらは4月1日から変わっています。さらに、手信号をしていなかった場合の違反ですけれども、2000円ではなくて5000円の反則金になると、このように細かく見ていくと変なところはあるんです。

山崎夕貴キャスター：

冷静に見ればということで、ただでさえ自分がもし高校生だったら大人に何か言われたらドキッとして、冷静ではいられないですよね。本当はその場で払う必要もそもそもないんですよね？正式な場合も？

安宅晃樹キャスター：

おっしゃるとおりです。本来どういった支払い方になるかといいますと本来、警察官からその場で反則金を求められることはありません。納付書というものが渡されて、これを持って銀行や郵便局の窓口に行って支払うというのが正しい手順です。ちなみに警察はこの高校生の年齢は明らかにしていませんが、16歳未満の場合には指導警告にとどまって青切符が切られるがないこともポイントです。というようにこの春に始まった新制度を狙った手口この時期、注意が必要です。心理学が専門の中央大学の有賀教授によりますと、やはり新生活が始まると環境も変わりますよね。すると、知らない人との接触の機会や知らない番号からの連絡を待たなければならない、そんなタイミングも増える。ですので、おのずと詐欺に遭ってしまうリスクや、その接触機会が増える可能性があると指摘しています。

石渡花菜キャスター：

今、新学期だったり新生活を始めている方で、前までは家族に任せきりだった公共料金の手続きとか支払いって、1人でやってみると分からないままやっているなという気がします。

安宅晃樹キャスター：

驚きなんですがこんなデータもあるんです。近年、特殊詐欺が増えていますが今、若い世代が特に被害に遭っている手口で“偽警察詐欺”というものがあるんです。グラフを見てみますと、警察が犯罪の発生を確認した認知件数ですが、30代が最も多く、次いで20代ということで若い年代で多く被害が出ていることが分かるわけなんです。じゃあ、なぜ若い世代が被害に遭ってしまうのか。中央大学の有賀教授は神奈川県警などと共同で148人の大学生を対象に携帯電話に詐欺の電話をかける実験を行いました。実験の結果どうだったのかといいますと、148人に実験をして実際に電話に出たのは25人。そしてこのうち、最終的に5人は個人情報を提供する直前までいってしまったというわけです。なぜ若者がそういったリスクが多いのかというと、詐欺への耐性がまだ十分ではないという可能性を指摘しています。

榎並大二郎キャスター：

実際に電話で警察官が捜査対象になったと伝えたりすることはないですよね。

安宅晃樹キャスター：

その辺りも警察庁はホームページ上で偽警察詐欺を巡って呼びかけを行っています。電話で捜査対象と伝えることや、メッセージアプリで連絡をすること、また個人のスマホにビデオ電話することはいずれも詐欺であって警察はやらないと呼びかけています。

榎並大二郎キャスター：

新生活につけ込む詐欺があるということ、決して若い人も無縁ではないことを社会全体に伝えていかなければいけないですね。

きょうのどうなの？新生活の詐欺注意！ターゲットは若者。この時期は詐欺との接触機会も増加。そしてもし、おや？と思ったら直接、最寄りの警察署に相談するようにしてください。