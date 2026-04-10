赤澤遼太郎×元タイプロ候補生・山根航海、ガチの初対面でいきなり即興芝居！＜初対面観察＞

普段はファンに推される存在のアイドル、アーティスト、俳優…。そんな彼ら彼女らの中から共通点のある2人が初対面。スタッフなし、たった2人だけの「ハコ」の中に入ってもらい、「何か」をさせてみる。

そんな観察系リアリティーショー『初対面観察〜推しと推しをハコに入れてみた。〜』。

テレ朝動画のサブスクサービス「logirl」にて配信の同番組が、4月10日（金）より第3弾ゲストの初対面に突入する。初対面のVTRを見る観察者は、さらば青春の光・森田哲矢と野呂佳代の仲良しコンビだ。

第3弾の観察テーマは、「初対面即興演技」。

初対面するのは、赤澤遼太郎（29歳）と、元タイプロ候補生・山根航海（24歳）。「デスゲーム」「アイドルの楽屋」という設定でドキドキの即興芝居を繰り広げる。

俳優・赤澤遼太郎は、『マッシュル-MASHLE-』や『おそ松さん』など数々の2.5次元舞台で活躍。主演する縦型ドラマは軒並みランキングトップになる若手人気俳優だ。

山根航海は、参加した「timelesz project」の途中審査で1位通過を果たし話題になった元候補生。オーディションは惜しくも12人まで残って脱落となったが、その後ソロアーティストとしてデビューし活動。舞台経験はあるが、まだデビューして間もないため、その演技力は未知数となっている。

まず1人ずつ呼び出された2人は、スタッフから「これから初対面の相手と即興芝居をしてもらいます」と告げられる。

赤澤が「即興芝居の経験はほとんどないです。昨日眠れませんでした。手震えてる…」と緊張をあらわせば、山根も「舞台は一度しか出たことないし、ワークショップも行ったことないです。（第1弾で出演していた）鈴木凌ちゃんは楽しそうにカラオケしてましたよね？」と不安を覗かせる。

そんな2人に告げられた即興芝居の設定、1つめは「デスゲーム」。デスゲームに急に連れてこられた人物を即興で演じる。

キャラクターの大枠はくじで決定。赤澤は「正義感の強い主人公キャラの警察官」、山根は「楽観的な能天気キャラの居酒屋バイト」。果たして2人は即興で役に入り込み、デスゲームの展開を作れるのか？

そして、デスゲームのゲームマスターとして、かもめんたる・槙尾も登場する。自ら即興演技のイベントも開催するほど即興を愛する男が、現場を引っ張ろうとするが…。モニタリングするさらば・森田が「今が一番見てられへんわ」と言い放った衝撃の瞬間は必見だ。

2つめの設定は「アイドルの楽屋」。目前に迫るドーム公演を前に、週刊誌にスキャンダルが出てしまうメンバーと、何も知らないリーダーの掛け合いを即興で演じる。

スキャンダルが出るメンバーを演じる山根が告白する、まさかのスキャンダルとは？

そして、赤澤・山根にはドッキリで、マネージャーからのガチスキャンダルのタレコミも。赤澤が抱える衝撃の過去とは？

地上波ではなかなか見られない、衝撃の展開も繰り広げられる。