サクラの季節に合わせ…角館の菓子店にこの時季ならではのスイーツが 見て食べて春を感じてみては 秋田
仙北市角館町の武家屋敷通りでは、10日にシダレザクラが開花しました。
11日からは「角館の桜まつり」がプレ開催されます。
観光のハイシーズンに合わせ、市内の菓子店はこの時季ならではの商品を販売しています。
古くからの街並みの一角にある菓子店、レガールリッツです。
舌触りなめらかなモンブランやお土産にも人気の焼き菓子など、栗のおいしさを感じられるスイーツを販売しています。
鴨下望美アナウンサー
「わ～ピンクで華やかでかわいい～」
フリーズドライのイチゴを散りばめた、マロン味のソフトクリーム。
大仙市産のイチゴをトッピングした春らしいスイーツです。
鴨下アナ
「栗のまろやかな甘さとイチゴの酸味、フリーズドライだから噛むとちょっとサクッとするんですよね。それがアクセントになっていておいしいです」
イチゴの王様とも呼ばれる「あまおう」のピューレを、国産和栗に混ぜ込んだ春色のモンブランです。
自家製のプリンとも相性バッチリの季節限定商品です。
武家屋敷エリアにあるプリン専門店には、角館のサクラをイメージした商品が登場しました。
サクラ風味のなめらかプリンの上に乗っているのは、サクラの花びらが入ったジュレ。
アクセントに黒豆が入っています。
桜パウダーを贅沢にまぶしたさくらソフトは食べ歩きにもぴったり。
SNS映えも間違いなしの一品です。
こちらは、地元食材を使った高級菓子を手掛けるくら吉です。
この時季は、サクラをテーマにしたお菓子が店頭に並びます。
看板商品にもサクラ味が登場。
鴨下アナ
「しっとりしてサクラの華やかな風味を感じておいしい。中のクリームが上品な味ですね」「塩漬けしたサクラが、またちょっとしょっぱさがあって甘いクリームとよく合います」
季節限定の商品は、5月の大型連休ごろまで販売される予定です。
まもなく迎えるサクラのシーズン。
目でも、舌でも春を感じてみてはいかがでしょうか。
※10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします