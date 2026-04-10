仙北市角館町の武家屋敷通りでは、10日にシダレザクラが開花しました。



11日からは「角館の桜まつり」がプレ開催されます。



観光のハイシーズンに合わせ、市内の菓子店はこの時季ならではの商品を販売しています。



古くからの街並みの一角にある菓子店、レガールリッツです。



舌触りなめらかなモンブランやお土産にも人気の焼き菓子など、栗のおいしさを感じられるスイーツを販売しています。





先月登場したのが、春の観光シーズンに合わせて開発された新たな商品です。鴨下望美アナウンサー「わ～ピンクで華やかでかわいい～」フリーズドライのイチゴを散りばめた、マロン味のソフトクリーム。大仙市産のイチゴをトッピングした春らしいスイーツです。鴨下アナ「栗のまろやかな甘さとイチゴの酸味、フリーズドライだから噛むとちょっとサクッとするんですよね。それがアクセントになっていておいしいです」イチゴの王様とも呼ばれる「あまおう」のピューレを、国産和栗に混ぜ込んだ春色のモンブランです。自家製のプリンとも相性バッチリの季節限定商品です。武家屋敷エリアにあるプリン専門店には、角館のサクラをイメージした商品が登場しました。サクラ風味のなめらかプリンの上に乗っているのは、サクラの花びらが入ったジュレ。アクセントに黒豆が入っています。桜パウダーを贅沢にまぶしたさくらソフトは食べ歩きにもぴったり。SNS映えも間違いなしの一品です。こちらは、地元食材を使った高級菓子を手掛けるくら吉です。この時季は、サクラをテーマにしたお菓子が店頭に並びます。看板商品にもサクラ味が登場。鴨下アナ「しっとりしてサクラの華やかな風味を感じておいしい。中のクリームが上品な味ですね」「塩漬けしたサクラが、またちょっとしょっぱさがあって甘いクリームとよく合います」季節限定の商品は、5月の大型連休ごろまで販売される予定です。まもなく迎えるサクラのシーズン。目でも、舌でも春を感じてみてはいかがでしょうか。※10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします