配給レーベルMomentumLabo.と配信プラットフォームBOXXがタッグを組んだ、クリエイターと観客をつなぐ映画祭『CINEMA JAM vol.2』が、8月15日より新宿K’s cinemaで開催されることが決定した。

参考：いま映画館に求められるものとは何なのか？ Strangerと早稲田松竹の編成担当が語り合う

『CINEMA JAM』は、劇場未公開ながら勢いがあり、強烈なインパクトを与えてくれる作品を選定し、短編も含め10本～15本を新宿K’s cinemaで上映する映画祭。昨年開催されたvol.1では、映画『キャトルミューティー玲子』が観客賞を受賞、1週間で500名近くの動員を記録した。

観客の投票によって決められる観客賞に選ばれた作品は、8月23日に開催される授賞式にて賞金3万円＋記念トロフィーが授与される。公募作品の選考方法としては、応募者が制作した2分以内の予告編により一次審査が行われ、二次審査は本編により審査される。上映作品の公募も開始しており、専用の応募フォームから5月27日まで受け付けている。

（文＝リアルサウンド編集部）