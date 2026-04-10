TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』発のグローバルボーイズグループ NAZEが、デビューミニアルバム『NAZE』を5月19日に日本リリースする。

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5月の世界デビューに向けては、4月1日より本格的なプロモーションがスタート。公式SNSにてメンバーのソロビジュアルポスター（全7種）が公開されたほか、6日、8日、9日にはコンセプトフォトが連続公開された。シックで洗練されたビジュアル、ピンクを基調とした世界観、デニムスタイルによるナチュラルな表情と、各コンセプトごとに異なる魅力が打ち出されている。あわせて、今後の活動予定を共有カレンダー形式のスケジューラーで提示するプロモーションも展開されている。

デビューミニアルバム『NAZE』は、韓国リリース日と同日の5月4日18時に各音楽配信サービスにて配信がスタートする予定。日本では5月19日にCD発売となり、4月17日12時より予約受付が開始される。A VER.／B VER.／C VER.の3形態での発売で、いずれも価格は2,500円。メンバーと直接会える特典イベントの実施も予定されており、詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）