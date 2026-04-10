加藤ミリヤ「SAYONARAベイベー」を一発撮り！「平成と令和を一緒に着実に歩んでくれている曲かなって思います」

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加藤ミリヤが、約6年ぶりに『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に登場し、名曲「SAYONARAベイベー」を披露。

■強がりと未練が同時に入り混じる、リアルな恋愛の揺れを描いた楽曲

「SAYONARAベイベー」は、2008年にリリースされ、強がりと未練が同時に入り混じるリアルな恋愛の揺れを描いたナンバー。

離れなくてはいけないとわかっていながら離れられない複雑な恋心を歌い、人々の共感を呼んだ本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第655回は、4月10日22時よりプレミア公開。

■加藤ミリヤ コメント

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