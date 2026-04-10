milet、日本武道館公演の模様を収めたライブフィルムを一夜限り上映！ライブ音源の配信も決定

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miletが2月13日・14日に行った日本武道館公演『Ray of Water』の模様を収めたライブフィルム『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』（劇場版5.1ch）が、6月16日に全国21都市21館の映画館にて一夜限りで上映されることが決定。6月3日には、“プレミア上映”と題し、東京・新宿バルト9にて先行プレミア上映会が開催される。

■2月14日公演の模様を22曲完全収録

活動再開後、初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取り入れたあらたな表現に挑戦。milet本人が細部にまでこだわった演出と、天井まで昇る巨大なスクリーンが創り出すダイナミックな映像の組み合わせに、会場全体を魅了する彼女の歌声が重なった圧巻のパフォーマンスが、観客を感動と興奮の渦に巻き込んだ。

そんな貴重なライブを収めた本作は、2月14日公演の模様をアンコールを含む全22曲完全収録し、特別な一夜を再び体感できる作品となっている。

映画館ならではのダイナミックかつ繊細なサウンドと、巨大なスクリーンが生み出す圧倒的な臨場感と没入感ーー映画館に一歩足を踏み入れれば、一瞬にしてmiletの世界に引き込まれる。リアルなライブでも配信でもない、“第3のライブ体験”が堪能できるに違いない。

なお、6月3日のプレミア上映、6月16日の全国上映ともに、ローソンチケットにて先行受付がスタート。さらに、5月15日には、本公演のライブ音源配信も決定。未発表曲「海原」が初めて配信音源として聴ける貴重な機会となる。

■映画情報

『miletライヴ・フィルム「milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”」（劇場版5.1ch）プレミア上映』

06/03（水）東京・新宿バルト9

『miletライヴ・フィルム「milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”」（劇場版5.1ch）』

06/16（火）全国21都市21館の映画館にて一夜限りで上映

主催・企画：ソニー・ミュージックレーベルズ

配給：ソニー・ミュージックソリューションズ・kuuusooo_bell

(C)2026 Sony Music Entertainment

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL ALBUM『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』

2026.06.17 ON SALE

Blu-ray＆DVD『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』

■関連リンク

milet OFFICIAL SITE

https://www.milet.jp/