「日経225ミニ」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限2934枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2934枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2934( 2934)
ソシエテジェネラル証券 2284( 2284)
SBI証券 3560( 1580)
楽天証券 2954( 1396)
三菱UFJeスマート 800( 712)
松井証券 285( 285)
マネックス証券 206( 206)
フィリップ証券 159( 159)
インタラクティブ証券 140( 140)
日産証券 79( 79)
JPモルガン証券 49( 49)
ドイツ証券 32( 32)
バークレイズ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 150887( 150887)
ソシエテジェネラル証券 69380( 69380)
バークレイズ証券 32803( 32803)
SBI証券 64829( 27617)
楽天証券 46009( 21199)
松井証券 18854( 18854)
日産証券 7981( 7981)
三菱UFJeスマート 11596( 7628)
ビーオブエー証券 6334( 6334)
サスケハナ・ホンコン 5492( 5492)
マネックス証券 4714( 4714)
JPモルガン証券 3931( 3931)
ゴールドマン証券 1648( 1648)
みずほ証券 1639( 1639)
フィリップ証券 1406( 1406)
モルガンMUFG証券 1345( 1345)
UBS証券 1224( 1224)
BNPパリバ証券 753( 753)
岩井コスモ証券 697( 697)
インタラクティブ証券 686( 686)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
楽天証券 92( 54)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
マネックス証券 43( 43)
SBI証券 53( 21)
松井証券 4( 4)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2934( 2934)
ソシエテジェネラル証券 2284( 2284)
SBI証券 3560( 1580)
楽天証券 2954( 1396)
三菱UFJeスマート 800( 712)
松井証券 285( 285)
マネックス証券 206( 206)
フィリップ証券 159( 159)
インタラクティブ証券 140( 140)
日産証券 79( 79)
JPモルガン証券 49( 49)
ドイツ証券 32( 32)
バークレイズ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
ゴールドマン証券 2( 2)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 150887( 150887)
ソシエテジェネラル証券 69380( 69380)
バークレイズ証券 32803( 32803)
SBI証券 64829( 27617)
楽天証券 46009( 21199)
松井証券 18854( 18854)
日産証券 7981( 7981)
三菱UFJeスマート 11596( 7628)
ビーオブエー証券 6334( 6334)
サスケハナ・ホンコン 5492( 5492)
マネックス証券 4714( 4714)
JPモルガン証券 3931( 3931)
ゴールドマン証券 1648( 1648)
みずほ証券 1639( 1639)
フィリップ証券 1406( 1406)
モルガンMUFG証券 1345( 1345)
UBS証券 1224( 1224)
BNPパリバ証券 753( 753)
岩井コスモ証券 697( 697)
インタラクティブ証券 686( 686)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
楽天証券 92( 54)
ソシエテジェネラル証券 45( 45)
マネックス証券 43( 43)
SBI証券 53( 21)
松井証券 4( 4)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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