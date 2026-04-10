「日経225ミニ」手口情報（10日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、5月限4056枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4056枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4056( 4056)
ABNクリアリン証券 2551( 2551)
バークレイズ証券 2474( 2474)
SBI証券 3058( 1248)
楽天証券 2430( 762)
松井証券 426( 426)
フィリップ証券 324( 324)
インタラクティブ証券 263( 263)
マネックス証券 218( 218)
三菱UFJeスマート 476( 204)
日産証券 94( 94)
JPモルガン証券 52( 52)
ドイツ証券 29( 29)
岩井コスモ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149201( 149009)
ソシエテジェネラル証券 106172( 106172)
バークレイズ証券 55677( 55485)
SBI証券 60605( 26319)
松井証券 18022( 18022)
楽天証券 37060( 16132)
日産証券 12641( 12641)
サスケハナ・ホンコン 11856( 11856)
JPモルガン証券 8917( 8917)
モルガンMUFG証券 7067( 7051)
ゴールドマン証券 5904( 5742)
三菱UFJeスマート 8225( 5387)
ビーオブエー証券 5081( 5081)
BNPパリバ証券 4702( 4186)
マネックス証券 3488( 3488)
みずほ証券 2786( 2781)
野村証券 2278( 2208)
インタラクティブ証券 2166( 2166)
広田証券 1624( 1624)
フィリップ証券 1396( 1392)
SMBC日興証券 5( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 201( 201)
楽天証券 73( 73)
フィリップ証券 61( 61)
三菱UFJeスマート 109( 59)
マネックス証券 52( 52)
SBI証券 88( 34)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4056( 4056)
ABNクリアリン証券 2551( 2551)
バークレイズ証券 2474( 2474)
SBI証券 3058( 1248)
楽天証券 2430( 762)
松井証券 426( 426)
フィリップ証券 324( 324)
インタラクティブ証券 263( 263)
マネックス証券 218( 218)
三菱UFJeスマート 476( 204)
日産証券 94( 94)
JPモルガン証券 52( 52)
ドイツ証券 29( 29)
岩井コスモ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149201( 149009)
ソシエテジェネラル証券 106172( 106172)
バークレイズ証券 55677( 55485)
SBI証券 60605( 26319)
松井証券 18022( 18022)
楽天証券 37060( 16132)
日産証券 12641( 12641)
サスケハナ・ホンコン 11856( 11856)
JPモルガン証券 8917( 8917)
モルガンMUFG証券 7067( 7051)
ゴールドマン証券 5904( 5742)
三菱UFJeスマート 8225( 5387)
ビーオブエー証券 5081( 5081)
BNPパリバ証券 4702( 4186)
マネックス証券 3488( 3488)
みずほ証券 2786( 2781)
野村証券 2278( 2208)
インタラクティブ証券 2166( 2166)
広田証券 1624( 1624)
フィリップ証券 1396( 1392)
SMBC日興証券 5( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 201( 201)
楽天証券 73( 73)
フィリップ証券 61( 61)
三菱UFJeスマート 109( 59)
マネックス証券 52( 52)
SBI証券 88( 34)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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