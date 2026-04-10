「TOPIX先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限8411枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8411枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8411( 8411)
ソシエテジェネラル証券 7745( 7745)
バークレイズ証券 6979( 6979)
ゴールドマン証券 3945( 2863)
ビーオブエー証券 2591( 2591)
JPモルガン証券 1528( 1528)
サスケハナ・ホンコン 1102( 1102)
モルガンMUFG証券 1015( 1015)
UBS証券 675( 675)
BNPパリバ証券 527( 527)
日産証券 271( 271)
シティグループ証券 261( 261)
インタラクティブ証券 120( 120)
HSBC証券 114( 114)
野村証券 101( 101)
SBI証券 50( 34)
三菱UFJeスマート 34( 26)
みずほ証券 20( 20)
ドイツ証券 19( 19)
広田証券 18( 18)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8411( 8411)
ソシエテジェネラル証券 7745( 7745)
バークレイズ証券 6979( 6979)
ゴールドマン証券 3945( 2863)
ビーオブエー証券 2591( 2591)
JPモルガン証券 1528( 1528)
サスケハナ・ホンコン 1102( 1102)
モルガンMUFG証券 1015( 1015)
UBS証券 675( 675)
BNPパリバ証券 527( 527)
日産証券 271( 271)
シティグループ証券 261( 261)
インタラクティブ証券 120( 120)
HSBC証券 114( 114)
野村証券 101( 101)
SBI証券 50( 34)
三菱UFJeスマート 34( 26)
みずほ証券 20( 20)
ドイツ証券 19( 19)
広田証券 18( 18)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース