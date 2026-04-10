「日経225先物」手口情報（10日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7700枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月10日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7700枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7700( 7670)
ソシエテジェネラル証券 4515( 4513)
バークレイズ証券 2959( 2959)
ゴールドマン証券 1047( 1020)
楽天証券 1360( 852)
サスケハナ・ホンコン 780( 780)
SBI証券 1285( 721)
ビーオブエー証券 564( 563)
モルガンMUFG証券 712( 548)
日産証券 487( 487)
JPモルガン証券 397( 397)
松井証券 365( 365)
三菱UFJeスマート 379( 301)
シティグループ証券 278( 278)
HSBC証券 277( 277)
みずほ証券 203( 203)
野村証券 191( 191)
マネックス証券 164( 164)
三菱UFJ証券 312( 148)
UBS証券 160( 145)
BNPパリバ証券 13( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 7( 5)
SBI証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7700( 7670)
ソシエテジェネラル証券 4515( 4513)
バークレイズ証券 2959( 2959)
ゴールドマン証券 1047( 1020)
楽天証券 1360( 852)
サスケハナ・ホンコン 780( 780)
SBI証券 1285( 721)
ビーオブエー証券 564( 563)
モルガンMUFG証券 712( 548)
日産証券 487( 487)
JPモルガン証券 397( 397)
松井証券 365( 365)
三菱UFJeスマート 379( 301)
シティグループ証券 278( 278)
HSBC証券 277( 277)
みずほ証券 203( 203)
野村証券 191( 191)
マネックス証券 164( 164)
三菱UFJ証券 312( 148)
UBS証券 160( 145)
BNPパリバ証券 13( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 7( 5)
SBI証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
楽天証券 7( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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