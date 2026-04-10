この記事をまとめると ■かつてのミニバンは片側スライドが当たり前だった ■右側通行のアメリカのミニバンも歩道側となる右側にしかスライドドアは付いていなかった ■ブームでアストロを買った人のなかには使い勝手の悪さで手放してしまったユーザーも多い

両側パワースライドドアが当たり前となった日本のミニバン

多人数乗車が可能で後席の乗り降りもしやすいミニバンといえば、いまでは両側スライドドア、パワースライドドアが当たり前だ。

とはいえ、かつての国産ミニバンのなかには左側だけしかスライドドアが付いていなかった初代ホンダ・ステップワゴンのような例もある。その時代の技術でボディ剛性を確保するには、両側に大きな開口部を開けるわけにはいかなかったからだ。

ちなみに国産ミニバン初の両側スライドドア装着車は、記憶が正しければ1982年に登場した日産プレーリーで、両側スライド＋ピラーレスという画期的なスライドドアを開発、実現している。以来、1999年の2代目日産セレナ、マツダMPVなどがこぞって両側スライドドアを採用することになったのである。

一方、海外のミニバンに目を向けると、1990年代前半までは、右側通行、左ハンドルの、たとえばアメリカのミニバンには、歩道側の右側にしかスライドドアは付いていなかった。

それでも所ジョージさんが「Daytona」というアメリカ車をこぞって取り上げる自動車雑誌でシボレー・アストロ（初代1985-1995／2代目1995-2005）を紹介したのをきっかけに、1990年代前半から並行輸入が盛んになり、日本でもアメ車ファンを中心に人気沸騰。それを見ていた三井物産が、アメリカのスタークラフト社がカスタマイズするコンバージョンモデルを正規輸入。GMジャパンも1993年から正規輸入を開始。アストロブームを加速させたのである。

が、冷静になってみると、シボレー・アストロの4.3リッターV6OHV＋4速ATのパワートレインによる燃費の悪さや、全長4820mmはともかく1970mmもある全幅（全高は1900〜1930mm）による取りまわし性と駐車性は、日本の路上、駐車環境に相応しいとはいえず、なおかつ左ハンドル、右側通行の国のクルマだけに、肝心のスライドドアは右側のみ。助手席はもちろん、後席の乗降が車道側になってしまう不便さ＝子どもを含む多人数乗車時の快適性、乗降時の安全性を含め、日本で使うにはそれ相当の不便を強いられたのである。

つまり、国産ミニバンにはない堂々としたスタイル、豪華な内装、豪快な走りに惚れ、ブームに乗って勢いで買ったはいいものの、使い勝手の悪さからすぐに手放してしまったユーザーも少なくなかったはずである。

シボレー・アストロがブームだった1990年代といえば、ホンダからは1994年にオデッセイ、1999年に北米用の大型ミニバンのラグレイトも登場し、アメリカのミニバンに劣らない両側スライドドアを備えたミニバンが揃いつつあったのだから、アメリカンミニバンへの憧れは日本で使い勝手の悪さから敬遠されていったのも無理はない話といっていい。ちなみに大型ミニバンを必要としていたユーザーの大本命となる初代トヨタ・アルファードは、それからしばらくした2002年の登場であった。

スライドドアだけじゃないミニバンの進化

そんなシボレー・アストロを始め、シボレー・エクスプレス、GMCサバナ、ダッジ・ラムバンといったアメリカのミニバンには、もうひとつ使いにくさがあった。それがバックドアの開き方。1枚のパネルが大きく上方に開くものではなく、多くが観音開き、つまり左右に開くバックドアだったのだ。

実用性としては、天井が低い場所での開閉、車体後部にスペースのない場所でも開きやすい、というか荷物を出し入れしやすいメリットはあるものの、当然、左右のバックドアの内側のピラーによって、後方視界が左右に分断され、1枚のバックドアより後方視界が劣るデメリットをもたらすことになる。

ここで、3代目（2005年〜）からやっと両側スライドドアを備えたホンダ・ステップワゴンの5代目（2015年〜）を思い出してほしい。バックドアに横開き式のサブドアを組み合わせたわくわくゲートを採用し、車体後部にスペースのない場所でもバックドアが開けやすく、荷物を出し入れしやすく、バックドアから人や犬が乗り降りできるという「第3のドア」というメリットを生み出した。

しかし、後ろから見ると左右非対称で、後部衝突時のメンテナンス性（多くのパネルに損傷を受け、修理費用がかさむ）に不安があるとともに、アメリカの観音開きバックドア同様、後方視界の中央にピラーが存在し、真後ろの直接視界が一部制限されるという点で、とくに女性ユーザーから不評を買い、6代目ではわくわくゲートを不採用にしたのである（復活を望む声は社内外からあるそうだが……）。

また、国産ミニバンには”かゆいところに手が届く”ような収納の豊富さがあり、たとえば運転席インパネ上にも蓋付きのポケットが備わり、ティッシュボックスをスマートに隠し置けるスペースがあるなど、日本人感覚の使い勝手を追求している。

カップホルダーにしても、ファミリーユース、子育て世代御用達でもある国産ミニバンは深く安定して飲み物が置け、紙パックにも対応しているケースがある。5代目ホンダ・ステップワゴンのカップホルダーは前席5個、2列目席6個、3列目席5個と、合計16個もある（シートバックテーブルを含む）ほどで、収納にしてもどこに何を入れたか忘れそうなほど充実していたのである。

しかし、輸入ミニバン、それも高級車になるほど、インテリアデザインの高級感にこだわるためか、車体が大きく室内が広い割に、これでもかというほどの収納、カップホルダーが用意されているわけではない。そうしたところも、国産ミニバンから輸入ミニバンに乗り換えると、ちょっぴり不満に思えてしまうポイントかも知れない。

もっとも、シトロエン・ベルランゴ、プジョー・リフター、フィアット・ドブロの三兄弟のような、本国では働くクルマでもある実用ミニバンには、十二分かつ工夫された収納がしっかり用意されている。ただし、欧州の実用ミニバン（伊・仏）には、パワースライドドアが採用されていないのが通例。けっこう重い開閉を強いられることは覚えておきたい。

ちなみに現在、日本で買える輸入ミニバンは、実用度もバッチリのフォルクスワーゲンID.BUZZ（両側パワースライドドアの電気自動車）、メルセデス・ベンツVクラス（両側パワースライドドア）、フォルクスワーゲン・ゴルフトゥーラン（リヤヒンジ式ドア）、そして上記のシトロエン・ベルランゴ、プジョー・リフター、フィアット・ドブロと、新たにわったルノー・グランカングー（いずれもパワースライドドアなし）ぐらいのものである。