本田響矢、日曜劇場サイドストーリーで主演 『SHIFT』新キャストも解禁
TBS系日曜劇場『GIFT』のサイドストーリー『SHIFT―ぶつかり、進む者たち―』が、同作初回放送（12日）終了直後からU-NEXTで独占配信されることが決定した。本田響矢が主演を務め、杢代和人、八村倫太郎、さらにオリジナルキャストとして森香澄が出演する。
【写真】新キャストの出演も解禁！
本作は、本田演じる車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎と、杢代演じる仲間の沖平颯斗の友情を軸に描く青春ドラマ。元ヤンの幼なじみ・青木澪（森）との再会をきっかけに、衝突しながらも前へ進もうとする若者たちの姿を映し出す。本編では描かれない圭二郎と颯斗の関係性や心の機微に迫る、完全オリジナルストーリーとなる。
本田は「本編では描かれていない、圭二郎たちの心の変化をより濃く見られる作品。もがきながらも前を向く物語」とコメント。杢代も「友情や葛藤が詰められている。本編と並行して見てほしい」と呼びかけた。森は演じる澪について「素直になれない部分もあるが、まっすぐで純粋な女の子」と説明し、物語への関わりに注目を促した。八村は「圭二郎の世界を中心に展開される。関係性にも注目してほしい」と語っている。
“不器用だけどまっすぐ”な圭二郎の生き様を軸に、愛と絆、そして淡い恋模様も織り交ぜながら展開する本作。本編『GIFT』とリンクしつつ、より深くキャラクターに迫る内容となる。
■配信スケジュール
・第1話 2025年4月12日（日）
・第2話 25年4月26日（日）
・第3話 25年5月31日（日）
・第4話 25年6月14日（日）
各話は『GIFT』放送終了直後から順次配信される予定で、作品世界を補完するサイドストーリーとして注目を集めそうだ。
【写真】新キャストの出演も解禁！
本作は、本田演じる車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎と、杢代演じる仲間の沖平颯斗の友情を軸に描く青春ドラマ。元ヤンの幼なじみ・青木澪（森）との再会をきっかけに、衝突しながらも前へ進もうとする若者たちの姿を映し出す。本編では描かれない圭二郎と颯斗の関係性や心の機微に迫る、完全オリジナルストーリーとなる。
“不器用だけどまっすぐ”な圭二郎の生き様を軸に、愛と絆、そして淡い恋模様も織り交ぜながら展開する本作。本編『GIFT』とリンクしつつ、より深くキャラクターに迫る内容となる。
■配信スケジュール
・第1話 2025年4月12日（日）
・第2話 25年4月26日（日）
・第3話 25年5月31日（日）
・第4話 25年6月14日（日）
各話は『GIFT』放送終了直後から順次配信される予定で、作品世界を補完するサイドストーリーとして注目を集めそうだ。