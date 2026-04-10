『DARK MACHINE』完全新作アニメ、追加キャストに興津和幸、鈴木崚汰ら4人 新場面カット＆キャラクタービジュアル公開
今年フジテレビにて放送予定のテレビアニメ『DARK MACHINE THE ANIMATION』の追加キャストとして、興津和幸、鈴木崚汰、中村源太、堀金蒼平が出演することが発表された。あわせて、新たな場面カットと追加キャラクターのビジュアルが公開された。
【画像】こういうキャラが強いんだよな…『DARK MACHINE』追加キャラ設定画
追加キャスト4人は、小野賢章演じる主人公の青年・カイリが所属するeスポーツチーム「CARBUNCLE（カーバンクル）」のライバルであり、物語の鍵を握る人物たちを熱演する。
『ジョジョの奇妙な冒険』のジョナサン・ジョースター役や『僕のヒーローアカデミア』のファットガム役などで活躍する興津が演じるのは、eスポーツチーム「GREAT CLUSTER（グレートクラスター）」のリーダー・ミョウジン。eスポーツ「ダークマシン」のトッププレイヤーで、実力も人気も圧倒的なミョウジンは、新人プレイヤーのカイリに興味を持ち、深く関わっていく。
また、『ドラゴンボール』シリーズのヤムチャ（2代目）役や『Dr.STONE』の七海龍水役などで注目を集める鈴木は、eスポーツチーム「阿流堕美瑠（アルダビル）」のリーダー・リョウ役を務める。リョウは短気で暴力的な性格の持ち主で、たびたびカイリたちとぶつかることも。
そんなリョウのチームメンバーで幼なじみでもあるキンジとヒルを、『ライアー・ライアー』の篠原緋呂斗役などで活躍する中村と、『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の佐田君役などで活躍する堀金がそれぞれ演じる。
追加キャストたちが演じるキャラクタービジュアルや、本作への期待が高まる新たな場面写真では、「ダークマシン」をプレイするチーム「CARBUNCLE（カーバンクル）」のメンバーの真剣な表情をはじめ、白熱するマシンバトルの様子が描かれている。
本作は、業界初となるeスポーツ向けゲームとアニメのクロスメディアプロジェクト『DARK MACHINE』による完全新作オリジナルアニメ。全世界配信を予定しているeスポーツ向けゲームと同時に展開され、「主人公・チームの成長」「競技の刷新」を主軸に、今までになかった“eスポーツ”アニメを描く。
物語の舞台は、急激な海面上昇に伴い千葉が関東から分離した近未来の日本。アニメーション制作は、『地球外少年少女』や映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』をはじめ、クオリティーの高い作品を多数制作するProduction +h.が手掛ける。
【画像】こういうキャラが強いんだよな…『DARK MACHINE』追加キャラ設定画
追加キャスト4人は、小野賢章演じる主人公の青年・カイリが所属するeスポーツチーム「CARBUNCLE（カーバンクル）」のライバルであり、物語の鍵を握る人物たちを熱演する。
また、『ドラゴンボール』シリーズのヤムチャ（2代目）役や『Dr.STONE』の七海龍水役などで注目を集める鈴木は、eスポーツチーム「阿流堕美瑠（アルダビル）」のリーダー・リョウ役を務める。リョウは短気で暴力的な性格の持ち主で、たびたびカイリたちとぶつかることも。
そんなリョウのチームメンバーで幼なじみでもあるキンジとヒルを、『ライアー・ライアー』の篠原緋呂斗役などで活躍する中村と、『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の佐田君役などで活躍する堀金がそれぞれ演じる。
追加キャストたちが演じるキャラクタービジュアルや、本作への期待が高まる新たな場面写真では、「ダークマシン」をプレイするチーム「CARBUNCLE（カーバンクル）」のメンバーの真剣な表情をはじめ、白熱するマシンバトルの様子が描かれている。
本作は、業界初となるeスポーツ向けゲームとアニメのクロスメディアプロジェクト『DARK MACHINE』による完全新作オリジナルアニメ。全世界配信を予定しているeスポーツ向けゲームと同時に展開され、「主人公・チームの成長」「競技の刷新」を主軸に、今までになかった“eスポーツ”アニメを描く。
物語の舞台は、急激な海面上昇に伴い千葉が関東から分離した近未来の日本。アニメーション制作は、『地球外少年少女』や映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』をはじめ、クオリティーの高い作品を多数制作するProduction +h.が手掛ける。
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