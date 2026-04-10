【推しの子】第3期完結記念PV解禁 互いの前世を知ったアクアとルビー！ゴローとさりなの再会描く
テレビアニメ『【推しの子】』第3期完結を記念したビジュアル＆PVが公開された。第3期最終話にて遂に互いの前世を知ることとなったアクアとルビー、ゴローとさりなの再会を描いたビジュアルとPVとなっている。
【動画】泣ける…互いの前世を知ったアクアとルビー！公開された【推しの子】新映像
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
『週刊ヤングジャンプ』にて2020年4月〜2024年11月にかけて連載された漫画が原作で、コミックス累計2500万部を突破している人気作品。『次にくるマンガ大賞2021コミックス部門』では大賞を受賞し、テレビアニメ第1期が2023年4月〜6月にかけて放送されると、YOASOBIによるオープニングテーマ「アイドル」とあわせて話題に。その後、第2期が2024年7月〜10月、第3期が2026年1月〜3月にかけて放送され、実写ドラマ・映画化もされた。
なお、テレビアニメ第4期となるFinal Seasonが制作されることが決まっている。
【動画】泣ける…互いの前世を知ったアクアとルビー！公開された【推しの子】新映像
『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストーリー。
なお、テレビアニメ第4期となるFinal Seasonが制作されることが決まっている。
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