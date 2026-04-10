俳優の豊嶋花（19）が9日、Instagramを更新。親交がある俳優と楽しんだ温泉旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】豊嶋花、仮面ライダー出演俳優との温泉旅行ショット（複数カット）

1歳から子役として活躍し、5歳の時には“第2の芦田愛菜”と言われ活躍した豊嶋。2013年、NHKの朝ドラ『あまちゃん』ではヒロインの母親役を演じた小泉今日子の幼少期を、『ごちそうさん』では杏演じるヒロインの幼少期を担当した。テレビ朝日のドラマ『トットちゃん！』では黒柳徹子の幼いころを演じている。

Instagramではドラマ共演者とのオフショットを公開しており、俳優の木村佳乃（50）や、タレントの香取慎吾（49）と、ピースでほほえむ写真などを披露している。

豊嶋花、親交がある俳優と楽しんだ温泉旅行の様子を公開

9日の投稿では「幸せな温泉旅行でした」と、『仮面ライダーガッチャード』でヒロインを演じ、2025年放送のドラマ『なんで私が神説教』で共演した、俳優・松本麗世（18）と旅行したことを明かし、思い出の写真を披露した。

この投稿にファンからは、「幸せを感じてる花ちゃんを見て幸せになりました！」「仲良しで見てて癒やされます！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）