Ado『オールナイトニッポンGOLD』生放送 レギュラー時代のコーナーも「オマエタチは必ず聞きに来やがれ！」【コメント全文】
歌い手のAdoが、24日放送のニッポン放送『AdoのオールナイトニッポンGOLD』（後10：00）でパーソナリティーを務めることが決定した。Adoは2023年4月から1年間、毎週月曜日の『オールナイトニッポン』のレギュラーパーソナリティーを担当しており、2025年4月に1度『オールナイトニッポンGOLD』で復活、今回はそこから1年ぶりの放送。レギュラー放送の最終回ぶりに生放送で届ける。
【動画】Ado、17歳で録音した「くちばしにチェリー」カバー音源
今年2月に初の自伝的小説「ビバリウム Adoと私」、そして自らの半生を描いた楽曲「ビバリウム」をリリースしたAdo。「ビバリウム」は自身初となる“実写MV”となり、公開から2週間たたずで1000万再生を突破するなど、大きな反響を得ている。
今回も、レギュラー時代のコーナー「Adoレナリン」、「あたしゃぁ〜」のコーナーも実施する予定となっている。
■Ado
なんと再びオールナイトニッポンに帰還します。自分史上最大規模のワールドツアーを終え、オールナイトニッポン内で生まれた伝説のコーナー「あたしゃぁ〜」や、元鬼太郎ガチ恋勢の回を尽く回収してきたスーパースターの帰還に乞うご期待です。オマエタチは必ず聞きに来やがれ！
今年2月に初の自伝的小説「ビバリウム Adoと私」、そして自らの半生を描いた楽曲「ビバリウム」をリリースしたAdo。「ビバリウム」は自身初となる“実写MV”となり、公開から2週間たたずで1000万再生を突破するなど、大きな反響を得ている。
今回も、レギュラー時代のコーナー「Adoレナリン」、「あたしゃぁ〜」のコーナーも実施する予定となっている。
■Ado
なんと再びオールナイトニッポンに帰還します。自分史上最大規模のワールドツアーを終え、オールナイトニッポン内で生まれた伝説のコーナー「あたしゃぁ〜」や、元鬼太郎ガチ恋勢の回を尽く回収してきたスーパースターの帰還に乞うご期待です。オマエタチは必ず聞きに来やがれ！