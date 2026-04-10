元NHKのフリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。3月27日にフジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜午後3時45分）のMCを卒業後の現在について言及した。

青井を紹介するフリップには「アナウンサーをしなくても 副収入でウハウハなんでしょ？」との項目があった。青井は「副収入もないですし」と前置きした上で「卒業した後、大変なんですから。お金ないと言いますか、仕事探しているということもありますし。育児も介護もあるので。ちょっとゆっくりもしつつ、仕事はしていきたい」と語った。

青井は慶応幼稚舎から慶大一筋で、丸井の創業者一族として知られる。MCの垣花正から「NHKの給料はお小遣いだったんですよね」と聞かれ、青井は「そんなことないです」と返答。その瞬間、スタジオは大爆笑だった。

青井は24年にNHKを退社後、同年4月から「イット！」のMCに就任。3月27日放送回を最後に同番組を卒業。「イット！」卒業から2週間後、同時間帯裏番組に当たる「5時に夢中!」出演を果たした。