4月10日までに、デジタルファッションメディア『The Fashion Post』の公式Instagramに女優の石原さとみが登場。近影を公開し、その美貌が話題になっている。

投稿では、《VERSACE with Satomi Ishihara 『心ときめくモードの季節。石原さとみが高揚感を纏う vol.4』》と題し、世界的ファッションブランド『ヴェルサーチ』のアイテムを全身にまとった石原の姿を公開。《妥協を許さないプロフェッショナルな姿勢と自由な想像力を持って、ファッションの楽しさを全身で表現してくれた》とつづられ、ブランドの世界観を表現した。

「石原さんは細かくウェーブのかかった長い髪をなびかせ、躍動感のある様子を見せています。グレーのジャケットに、シャンパンゴールドのスカートを合わせ、ゴージャスな雰囲気です。さらに、ジャケットのファスナーを少し開け、お腹やデコルテをチラ見えするなどセクシーさも演出しています」（ファッション誌ライター）

石原は2022年4月に第1子、さらに2025年5月に第2子を出産している。同年10月に芸能活動を再開させたばかりだが、産後とは思えぬスッキリしたスタイルには驚きだ。Instagramのコメント欄には、その美しさに釘づけとなるファンの声が並んでいた。

《チラッと見えるボディラインが美しい》

《色気全開よね!》

世界的ブランドを着こなす、さすがのポテンシャルは健在だ。

「同メディアの公式サイトにも、同様のショットが公開されていました。それによると、着用していたトップスは約55万円、パンプスは約66万円、スカートにいたっては120万円以上する、高価なアイテムとなっています。全身で200万円以上のセレブスタイルとなりましたが、石原さんが持つエレガントさとマッチし、さすがの着こなしといえるでしょう」（前出・ファッション誌ライター）

芸能活動を再開した石原だが、徐々にその活動にアクセルがかかってきていると、芸能プロ関係者は指摘する。

「石原さんの復帰は、以前からMCを務めていた、NHKの『あしたが変わるトリセツショー』でした。産後5カ月というスピード復帰となりましたが、2026年5月からは舞台『リア王』にも出演する予定です。夜泣きで眠れないという育児に悩みながらも、両立に励んでいます」

母として新たな美しさが加わった、石原の活躍が広がる予感だ。