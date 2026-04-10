【「ファイナルファンタジーVII リバース」Switch2/Xbox Series X|S/Windows版】 6月3日 発売予定 価格： パッケージ版/ダウンロード版 6,578円 デジタルデラックスエディション 8,201円 CEROレーティング：C（15才以上）

スクウェア・エニックスは、RPG「ファイナルファンタジーVII リバース」のNintendo Switch 2/Xbox Series X|S/Windows版を6月3日に発売する。価格は6,578円。ゲーム本編に加えて、ゲーム内コンテンツやデジタルサウンドトラック、デジタルアートブックが付属するデジタルデラックスエディションも発売される。価格は8,201円。

「ファイナルファンタジーVII」を現代の技術で再構築したフルリメイク作品として、全3部作で新たに描かれる「ファイナルファンタジーVII リメイクプロジェクト」。「ファイナルファンタジーVII リバース」はその2作目で、Switch2/Xbox Series X|S/Windows版が発売されることとなった。Xbox Play Anywhereに対応予定で、ROG Xbox Allyにより携帯モードでもプレイ可能。いつでも、どこでも、好きな時に遊べる。

今回「レッドXIII」キャラクター紹介映像も公開された。またパッケージ版の初回封入特典や、ダウンロード版の早期購入セールについても公開されている。

Switch2パッケージ版「ファイナルファンタジーVII リバース」初回封入特典

【『ファイナルファンタジーVII リバース』 キャラクター紹介映像：レッドXIII】

初回封入特典として「『マジック：ザ・ギャザリング──FINAL FANTASY』オリジナルプロモカード“ザックス・フェア”」が付属する。

パッケージ版は「キーカード」での販売となる。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされ、ダウンロードにはインターネット接続環境と105GB以上の空き容量が必要。

※必要容量は変更になる場合がございます。

※更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。

ダウンロード版「ファイナルファンタジーVII リバース」が20%オフとなる早期購入セール開催中

Switch2/Xbox Series X|S/Windows用「ファイナルファンタジーVII リバース」ダウンロード版の通常版およびDigital Deluxe Editionを6月10日までに予約・購入すると、通常価格より20%オフで購入できる。

・通常版：6,578円⇒セール価格 5,262円

・デジタルデラックスエディション：8,201円⇒セール価格 6,560円

「ファイナルファンタジーVII リバース」ゲーム概要

【ストーリー】

世界を支配する巨大企業《神羅カンパニー》

そして、星の支配者になることを望むかつての英雄《セフィロス》主人公の《クラウド》たちは、彼らとの壮絶な闘いを経て《鋼鉄の都市ミッドガル》を脱出。

広大な世界に足を踏みだし、星を救うためにセフィロスの行方を追う──

「ゲームブースト」を実装

「ファイナルファンタジーVII リメイクインターグレード」と同様に物語を楽しむことを重視する人に向けた「ゲームブースト」を実装。ブースト設定には戦闘や探索を気軽に楽しめるよう、HP・MPが常に満タン/バトルやミニゲームで敵に与えるダメージが常に9999/各アイテムを常に最大数所持（一部例外あり）など複数の強化オプションがあり、好みに合わせた設定ができる。

ブースト機能は初回プレイ時だけでなく、再プレイ時にもテンポよく攻略を進めることに役立つ。通常のプレイとはひと味違うゲーム体験を楽しめる。

※ブースト機能はゲーム中のオプションメニューからいつでも項目ごとにON/OFFが可能。

キャラクター

クラウド

CV：櫻井孝宏

元ソルジャー・クラス1st。神羅を抜けたあと、ミッドガルで《なんでも屋》を始める。幼馴染のティファに誘われ、傭兵としてアバランチの作戦に参加した。神羅との激闘の果て、宿敵セフィロスを追って、ミッドガルを脱出する。運命を越えて、未知なる真実が立ちふさがる。

バレット

CV：船木まひと

反神羅組織アバランチのリーダー。魔晄炉爆破作戦を決行するが、神羅カンパニーの策略によって、大切な仲間を失ってしまう。セフィロスが星を滅ぼそうとしていることを知り、戦友の想いを背負い、星を救うため、ミッドガルを出る。愛娘マリンの未来を守る、その想いを胸に燃やす。

ティファ

CV：伊藤歩

反神羅組織アバランチのメンバー。過激化するアバランチの活動に疑問を抱きながら参加していた。魔晄炉爆破作戦から連なる神羅との抗争により、七番プレート落下事故という未曽有の災害を引き起こしてしまう。多くの住民たちを巻き込んでしまい、罪の意識を抱く。ミッドガルを離れ、進むべき道を模索する。

エアリス

CV：坂本真綾

伍番街スラムに住む花売り。古代種《セトラ》の最後の生き残りで、星の声を聞き、星と語る能力を持つ。セトラの伝承に残る《約束の地》を目指す神羅に捕らわれるが、クラウドたちによって救出され、ミッドガルの外へ飛び出す。仲間と共に、広大な荒野の旅への想いをふくらめている。

レッドXIII

CV：山口勝平

人の言葉を操る赤毛の獣。神羅ビルに捕らわれ、実験サンプルとなっていたが、クラウドたちによって助けられ、旅に同行する。コスモキャニオンに生息する非常に長命な種族であり、熟練の戦士として、落ち着いた声で皆に助言を与える。

ユフィ

CV：かかずゆみ

ウータイの特殊技能集団《シノビ》のひとり。神羅と敵対するウータイ暫定政府より密命を受け、ミッドガルへと潜入し、《究極マテリア》の奪取を目論むが失敗。相棒のソノンを失い、命からがら脱出する。ひとりで戦うことに限界を感じていたところ、クラウドたちと出会う。

セフィロス

CV：森川智之

伝説のソルジャー・クラス1st。5年前、ニブルヘイムの任務で死亡したはずの英雄。神羅ビルに現れ、研究施設から《ジェノバ》の遺体を奪う。星の支配者となるため、運命を従え、クラウドを翻弄する。

広大なフィールド

ミッドガルを脱出したクラウドたちは、セフィロスを追って広大なフィールドへと旅立つ。ワールドはエリアごとに異なる特色を持ち、多彩な遊びに満ちた世界を自由に探索することが可能。チョコボやバギーといった移動手段も登場し、より自由度の高い冒険が楽しめる。旅の途中にはさまざまな寄り道要素が散りばめられており、世界を隅々まで堪能できる。

バトル

バトルは、アクションとコマンドバトルを融合させた独自のシステムが特徴。本作では新たにキャラクター同士の連携アクションや連携アビリティが追加され、戦略性がさらに向上している。

移動・攻撃・ガード・回避といった基本アクションはリアルタイムで行なうことができ、アビリティ・魔法・アイテムなどのコマンド選択時には時間の流れが緩やかになるため、状況を見極めながら落ち着いて行動を選択できる。また、バトル中は操作キャラクターを自由に切り替えることが可能で、それぞれの特性を活かした戦い方を楽しめる。

「連携」

本作では、キャラクター同士が協力して発動する「連携アクション」と「連携アビリティ」を新たに追加。リアルタイムで繰り出せる連携アクションは、攻撃や防御、サポートなど状況に応じた多彩な効果を発揮し、テンポを損なうことなくバトルを有利に展開できる。

連携ゲージがたまると発動可能な「連携アビリティ」は、キャラクターの組み合わせごとに異なる演出と強力な効果を持つ協力技。大ダメージや特別な効果で、強敵との戦いを一気に優位へと導く。

エリア

「グラスランドエリア」

ミッドガルの東側にあたる広大な草原地帯。豊富な水源に恵まれ多くの自然が残っているが、南部の湿地帯には人食い大蛇ミドガルズオルムが棲み着く危険な場所と化している。

「コレルエリア」

コレル山脈周辺の地域。海岸地帯には、リゾート地コスタ・デル・ソルがあり、南部の広大な砂漠地帯には娯楽施設ゴールドソーサーがある。

「ニブルエリア」

山々に囲まれた自然環境の厳しい地域。観光資源や産業に乏しく、神羅が管理するニブルヘイムには関係者以外訪れるものはほとんどいない。

※画面は開発中のものとなります。

(C) SQUARE ENIX CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO