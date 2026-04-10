北中米W杯「DAZNアンバサダー」就任

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が2か月後に迫る中、大会をライブ配信するスポーツ・チャンネル「DAZN」からの一報に歓喜が広がっている。大会中の「DAZNアンバサダー」に大物2人が就任。ネット上のサッカーファンを沸かせた。

DAZNは北中米W杯の全104試合全てをライブ配信。大会期間中のライブや関連コンテンツ、事前番組などに出演するアンバサダーに、俳優の成田凌と桐谷美玲が就任したと10日に発表した。

成田は小学校から高校卒業まで12年間サッカー部に所属し、現在も国内外の試合を精力的に観戦。桐谷もジェフユナイテッド市原・千葉のサポーターと知られるサッカー好きで、公式リリースでは「サッカーへの熱い思いをお持ちであることが、今回の『DAZNアンバサダー』に就任いただくにあたり最も大切な要素でした」としている。

2人のアンバサダー就任にネット上のサッカーファンも反応。「これは良い人選」「めっちゃええやん」「おおおお、、、！ ガチのサッカー好きを当ててきたね」「サッカー好きな人の就任で良かったです」などの声が並んだ。

北中米W杯は史上初の3か国（米国・カナダ・メキシコ）共催で、48チームが参加する過去最大規模の大会となる。6月11日に開幕し、決勝は7月19日に行われる。



（THE ANSWER編集部）