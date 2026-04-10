レディースファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」が、人気キャラクターの「ミッフィー」とコラボレーションしたアイテムを発売。公式オンラインストアで4月10日（金）から、店舗販売は4月11日（土）から始まる。

OPAQUE.CLIPからミッフィーのルームコラボレーションアイテムが登場

今回は、毎日の"おうち時間"を心地よく彩るルームアイテムや、外出先でも活躍するアイテムがラインアップしている。

ふわふわのさがら刺繍でミッフィーの顔をデザインした「さがら刺繍チュールメッシュポーチ」（2479円）と「さがら刺繍チュールメッシュバッグインバッグ」（3479円）は、チュールメッシュ素材で中身が見やすく、ポーチのファスナーの引き手にはミッフィーの顔型メタルパーツがついている。

「【miffy】さがら刺繍チュールメッシュポーチ」（2479円）

「【miffy】さがら刺繍チュールメッシュバッグインバッグ」（3479円）

ミッフィーの耳を立体的にデザインした「パイル巾着ポーチ」（2479円）は、引き手がグログランテープになっている。「パイルティッシュポーチ」（2479円）は、ミッフィーの顔の刺繍が施されている。

「【miffy】パイル巾着ポーチ」（2479円）

「【miffy】パイルティッシュポーチ」（2479円）

ミッフィーの耳を立体的に施したパイル生地の「パイルヘアバンド」（2989円）や「パイルルームスリッパ」（3479円）、フード部分にミッフィーの耳と顔をデザインした「パイルルームワンピース」（7150円）もお目見えしている。「パイルルームセットアップ」（7700円）は、ミッフィーの顔の刺繍を施したジップアップフーディとパンツのセットになっている。

「【miffy】パイルヘアバンド」（2989円）

「【miffy】パイルルームスリッパ」（3479円）

「【miffy】パイルルームワンピース」（7150円）

「【miffy】パイルルームセットアップ」（7700円）

折りたたみ傘は3種類で、ミッフィーの刺繍デザインとスカラップ刺繍がポイントの「晴雨兼用折りたたみ傘」（4979円）や、ミッフィーの顔がデザインされた巾着付きの「巾着入り晴雨兼用折りたたみ傘」（4979円）、「総柄プリントデザイン晴雨兼用軽量折りたたみ傘」（4479円）が登場している。いずれもモノトーン配色で、傘の内側には遮光性99％のブラック生地を採用している。

「晴雨兼用折りたたみ傘」（4979円）

「巾着入り晴雨兼用折りたたみ傘」（4979円）

「総柄プリントデザイン晴雨兼用軽量折りたたみ傘」（4479円）

OPAQUE.CLIPのミッフィーコラボアイテムは、公式オンラインストアで4月10日（金）から、店舗販売は4月11日（土）から発売。WEBと銀座インズ2店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・なんばCITY店では限定カラーも登場する。価格はすべて税込み。