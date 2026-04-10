元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。

ＮＨＫ退局後、フリーアナとして「Ｎｅｗｓ イット！」キャスターに就任したため、民放番組への出演も、これが２局目となった。

大手百貨店・丸井の創業家の御曹司として知られる青井アナに番組では「アナウンサーしなくても副収入でウハウハでしょ？」という先入観が強い質問を用意。

この問いかけに「家系図を持ってくれば良かったですね。本家とか分家とかあって…。でも、自分から持ってくるわけないじゃないですか！？」と苦笑した青井アナ。「副収入もないですし」と続けると「今、卒業した後、大変なんですから。夕方の番組を…」と正直に口にした。

ＭＣのミッツ・マングローブに「お金がないんですか？」と聞かれると、「お金がないと言いますか、いろいろ仕事を探してるというのもありますし」と正直に返答。「育児も介護も今あるので、ゆっくりもしつつ、ただ、仕事もしていきたいなと思ってます」と続けていた。