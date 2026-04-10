フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、学生時代について語った。

番組では、「垣花正とバカスタッフからの偏見とひがみ」と題し、MC垣花正らのやっかみをまとめたフリップが示された。

実家は丸井の創業家で、幼稚舎から大学まで慶応。典型的なお坊ちゃまとみたのか、「どうせ20歳の誕生日プレゼントは車とか高級アイテムだったんでしょ！？」「モテまくってたでしょ？遊びと結婚をきっちり割り切ってい付き合ってた？」「アナウンサーしなくても副収入でウハウハなんでしょ！？」「神妙な顔でニュース読んでるけど物価高なんて関係ないんでしょ！？」と、青井への偏見が列挙された。

青井は「悪意がありますね…どうせとか」と苦笑い。20歳のプレゼントについては「確か財布をもらった気がしますね」と答えた。

すると、金曜MCミッツ・マングローブからは「空の財布ですか？」と質問が。「空の財布ですよ！もらいます？お金が入った財布とか…」と反論する青井に、ミッツは「赤いカードがいっぱい入っているとか」と指摘した。