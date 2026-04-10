青井実、報道で見かける“番組関係者”「あれ何ですか？」 『イット！』時代の言動を改めて謝罪
フジテレビ『Live News イット！』を3月末まで担当していた青井実アナが、10日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に出演。『イット！』卒業から、わずから2週間後に“裏番組”出演を果たしたが、『イット！』時代の“不適切な言動”について触れられる一幕があった。
【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿
2択で答えるコーナーで「番組スタッフにバラされたことがある？」との質問を受けた青井アナは、迷いながら「私自身もわからないんですけど、よくある「関係者」。でも、誰かはわからないんですけども、いろいろ書かれますよね。誰かがわからない。スタッフかどうかわからない。あれ何ですか、番組関係者って」とコメント。
ミッツ・マングローブから「バラされるっていうことは、真実だったということですか？」と直球で向けられた青井アナは「真実ではないのもあるんですよ。そこがちょっと私も…いろいろ付け加えられて、尾ひれがつく感じはあるので」と言葉を選びながらも語っていった。
垣花正が「僕、1個だけウソだっていうのがあるんです。絶対、マイクは壊れるから投げつけないですよ。あの情報はウソ」ときっぱり。青井アナは「注意を受けたというのは事実。その点については反省していますし。スタッフにも謝罪して。箱に投げ入れたという注意を受けたのは間違いないんですけど…。注意を受けたのは事実なので、反省はしている」と話すも、ミッツが「投げたと…」と畳みかけ、青井アナも「もう、ホントに、もう…」とうなだれていた。
【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿
2択で答えるコーナーで「番組スタッフにバラされたことがある？」との質問を受けた青井アナは、迷いながら「私自身もわからないんですけど、よくある「関係者」。でも、誰かはわからないんですけども、いろいろ書かれますよね。誰かがわからない。スタッフかどうかわからない。あれ何ですか、番組関係者って」とコメント。
垣花正が「僕、1個だけウソだっていうのがあるんです。絶対、マイクは壊れるから投げつけないですよ。あの情報はウソ」ときっぱり。青井アナは「注意を受けたというのは事実。その点については反省していますし。スタッフにも謝罪して。箱に投げ入れたという注意を受けたのは間違いないんですけど…。注意を受けたのは事実なので、反省はしている」と話すも、ミッツが「投げたと…」と畳みかけ、青井アナも「もう、ホントに、もう…」とうなだれていた。