ママさんと1ヶ月ぶりに再会できたのに、愛犬は冷たい態度を見せて…？まるで人間のような反応と、愛にあふれた光景が話題に。投稿は記事執筆時点で8万6000回再生を突破し、「涙出た」「会えてよかったね」「本当は甘えたいんだよね」といった声が寄せられています。

【動画：入院していた女性が『1ヵ月ぶりに愛犬と再会した』結果→喜ぶと思ったら…人間のような『拗ね方』】

入院していたママと再会

TikTokアカウント「shibainu.saku」に投稿されたのは、柴犬の「朔」くんとママさんが再会した時の様子です。ママさんは転んで足を骨折してしまい、約1ヶ月間入院していました。退院の日、朔くんはご家族と一緒に車でお迎えにきてくれたそう。

ママさんが声を掛けると、「寂しかったよ。早くそばにきて！」とばかりに切ない鳴き声を上げる朔くん。そしてママさんが車に乗ったら、歓迎のチューをしてくれたとか。朔くんの喜ぶ姿を見て、ママさんも幸せな気持ちになっていたのですが…？

愛犬の人間のような反応

車が動き出した途端に、朔くんの態度が一変！ママさんと全然目を合わせようとせず、お名前を呼んでも無視するようになり、急に他人行儀に…。

どうやらママさんがいない間どれほど寂しかったかを思い出して、「僕を置いて1ヶ月もどこかに行っちゃうなんてヒドイよ！」といじけているようです。まるで人間のような反応が可愛くて、ぎゅっと抱きしめたくなりますね。

ママさんは朔くんをなだめるために撫でたり、「大好きだよ」と「ごめんね」を伝えたりしたそう。しかし朔くんは不満そうなお顔のままで、結局お家に着くまで態度を和らげてくれなかったとか。

帰宅後の愛にあふれたひと時

帰宅後、ママさんは朔くんに骨折した方の足を見せながら、事情を説明してみたそう。すると朔くんは「ママも大変だったんだな」とわかったのか、労わるように足をペロペロと舐めてくれたとか。そしてようやく普段通りの態度に戻ったそうです。

その後はママさんが朔くんをぎゅっと抱きしめたり、ゴロンと寝転んで甘える朔くんを撫でてあげたりして、愛と幸せにあふれるひと時を過ごした2人。最終的には朔くんの満足そうなお顔を見られて、ママさんも嬉しかったそうですよ。

この投稿には「感動の再会に涙が出ました」「素直になれず拗ねちゃって、本当可愛い」「幸せそうで、何よりです！」といったコメントが寄せられています。

朔くんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shibainu.saku」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.saku」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。