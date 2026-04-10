出会った頃は怯えた表情をしていた保護犬ですが、飼い主さんが愛情を注ぐうちに表情が変化して…？現在の幸せそうな姿が感動を呼び、投稿には「かわいい」「いい表情」「良かったね」といった声が寄せられています。

【動画：ずっと『何かに怯えた顔』をする保護犬→家族になり、愛情を注いだ結果…もはや別犬のような『表情』】

怯えた表情の保護犬

TikTokアカウント「user7400082426191」に投稿されたのは、保護犬の「マウイ」ちゃんが飼い主さんのお家に迎えられてからの変化です。

保護施設で出会った時のマウイちゃんは椅子の下に隠れ、何かに怯えた表情をしていたとか。「大丈夫だよ」と優しく声を掛けながら撫でてみても、マウイちゃんのお顔は強張ったままで、ずっと寂しそうな目をしていたそう。

第二の犬生がスタート

飼い主さんは「うちの子として幸せに暮らしてほしい」と願って、マウイちゃんと一緒にお家に帰りました。しばらくするとマウイちゃんも緊張が解けたのか、ソファでくつろぐ姿を見せてくれるようになったそう。

とはいえマウイちゃんにとって飼い主さんとの暮らしは、オヤツやボール遊びや外の世界など初めて知ることばかりで、戸惑いも大きかったようです。お庭で遊んでいる時には、鉢植えに触れてしまっただけでビクッとするという、ものすごくビビりな一面を見せていたとか。

そんなマウイちゃんが自分のペースで新しい生活に慣れていけるよう、優しく見守りながら愛情を注ぎ続けた飼い主さん。するとマウイちゃんの表情が、少しずつ変わっていったそうです。

表情の変化に感動

現在のマウイちゃんは出会った頃とは別の犬のように表情が明るくなり、舌をペロッと出しながらニコッと笑ってくれることが増えたそう。飼い主さんが寄り添ったり撫でたりした時も、とても嬉しそうにニコニコするのだとか。その幸せそうな笑顔を見ると、こちらまで幸せな気持ちになります。

マウイちゃんの素敵な変化は、たくさんの人に感動を与えてくれることとなりました。マウイちゃんと飼い主さんの笑顔あふれる日々が、この先もずっと続きますように。

この投稿には「涙出る」「顔つきが変わりましたね。いい表情です」「幸せあふれる笑顔、見てて嬉しくなりますね」「これからも楽しくすごして下さい」といったコメントが寄せられています。

マウイちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの心温まる日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user7400082426191」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「user7400082426191」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。