北海道警察は2026年4月10日、住所不定・無職の藤戸秀馬容疑者（22）、札幌市手稲区の桜井玲音容疑者（23）、小樽市の本多雛子容疑者（23）の3人を恐喝の疑いで逮捕しました。



3人は2025年7月16日、札幌市白石区のラブホテルで、20代の男性に本多容疑者の盗撮を持ちかけた後、盗撮行為について脅迫し、示談金として現金約360万円をだまし取った疑いがもたれています。





警察によりますと、3人は出会い系トークアプリで男性に対し、男女3人での性行為を持ちかけ、ラブホテルに呼び出したということです。

その後、今回の逮捕者とは別の男が被害男性に盗撮を持ちかけ、被害男性がスマートフォンを脱衣所に置いたところ、本多容疑者から繰り返し脅迫を受けることになったということです。



男性は「何年も刑務所で過ごしたいの？」「被害届受理してもらおうか」「今日中に用意しないで連絡すらなかったら分かるよね」などと脅迫を受け、約2週間で8回にわたり計360万円を指定された場所に置いたり、手渡したりしました。



本多容疑者は実行犯で、藤戸容疑者は指示役、桜井容疑者は示談金の交渉役とみられています。



3人は別の男性から同様の手口で金をだまし取ったとして、すでに逮捕・送検されていました。



警察は3人の認否を明らかにしていませんが、匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウの犯行とみて、余罪を調べています。