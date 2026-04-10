バレーボールSVリーグ女子のレギュラーシーズンを3位で終えたPFUブルーキャッツ石川かほく。

年間王者を決めるチャンピオンシップを前に、最終調整を行いました。

今シーズンはセッターとして加入した松井珠己選手の的確なトスからバルデス・メリーサ選手らのアタックで得点を重ねてきたPFUブルーキャッツ。

高い攻撃力を武器に、レギュラーシーズンを14チーム中3位で終え、昨シーズンの10位から大躍進を遂げました。

日本一を決めるチャンピオンシップの初戦を前に、10日、ホームの「とり野菜みそBLUECATS ARENA」で練習の様子を報道陣に公開しました。

悲願の初出場を前に、選手たちは練習にも一段と熱が入ります。

「能登の方々に思いを寄せていい試合を」「必死に戦うことは変えずに」

細沼綾キャプテン「頑張ろう能登。頑張ろう石川を掲げてこれまで活動している。能登の方々に思いを寄せていい試合をしたい届けたいです」

馬場大拓監督「短期決戦。ホームだろうがアウェイだろうが、相手も必死にやってくる。我々も必死に戦うことは変えずにやっていきたい」

ブルーキャッツは今シーズン、ホームで7割以上の勝率を誇り、11日から地元で行われる愛知のクインシーズ刈谷との準々決勝に期待が高まります。