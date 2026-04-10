Ｊ２ジュビロ磐田は１０日、静岡・磐田市での練習をメディアに公開した。朝から激しい雨が降り続く悪天候だったが、選手たちは約１時間、ピッチ上で汗を流した。

前節（４日）はＪ２甲府を１―０で破り、連敗を４で止めるとともに、今季９戦目で初めて「９０分での勝利」を挙げた。次節（１２日）はアウェーでＪ３長野と対戦。２月７日の開幕戦ではＰＫ戦で勝っているが、９０分のスコアは０―０と苦しんだ。志垣良監督（４５）は「勝たないと始まらない」と２連勝を期した。

ただし長野は開幕８連敗を喫して監督が交代。小林伸二新監督（６５）が指揮した４日の試合では、Ｊ２藤枝を２―０で破っている。志垣監督は「短期間で守備が整理された。９０分間通しての駆け引きが大事になる」と警戒を強めた。

システムは３月２９日のいわき戦から３バックに変更。甲府戦では右ウィングバックに入った川崎一輝（２８）がＦＷグスタボシルバ（２８）の決勝弾をアシストした。「ＦＷのペイショットが攻撃の起点になり、川崎も生き生きしている」と指揮官は手応えを口にした。長野の堅い守備を崩して「勝ち点３」をつかみ取る。