¡Ú ¶áÆ£¿¿É§ ¡ÛÌ¾¼ÖGT-R¤Ëà¤ï¤«¤Ð¥Þ¡¼¥¯áÂ©»Ò¤Ë±¿Å¾¤ò´«¤á¤ë¤âàÃú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¡Ê¾Ð¡Ëá¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Á¢Ë¾¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¥Þ¥Ã¥Á½õ¼êÀÊ³ð¤¦¤È¤¤¤¤¤Í¡×
¡ÖKONDO Racing Team¡×¤Î¥Á¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤â¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶áÆ£¿¿É§ ¡ÛÌ¾¼ÖGT-R¤Ëà¤ï¤«¤Ð¥Þ¡¼¥¯áÂ©»Ò¤Ë±¿Å¾¤ò´«¤á¤ë¤âàÃú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¡Ê¾Ð¡Ëá¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Á¢Ë¾¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¥Þ¥Ã¥Á½õ¼êÀÊ³ð¤¦¤È¤¤¤¤¤Í¡×
¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î°¦¼Ö¡ÖGT-R¡×¤Î¸åÉô¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö½é¿´¼Ô±¿Å¾¼ÒÉ¸¼±¡×¤¤¤ï¤æ¤ëà¤ï¤«¤Ð¥Þ¡¼¥¯á¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Önismo¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼Ãæ±û¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGT-R NISMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×MY24¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ËÃú½Å¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤ÎÉ½¾ð¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¤É¤¦¤ä¤é¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¦¹ì¾ç¡Ê¤´¤¦¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¡ÖGT-R¡×¤Î±¿Å¾¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶áÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤³¤Î²ÃÂ®´¶¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë»ÔÈÎ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÂåÉ½³Ê¡ÖGT-R¡×¤Î¾è¤êÌ£¤òÂ©»Ò¤È¥·¥§¥¢¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¶áÆ£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¥Þ¥Ã¥Á½õ¼êÀÊ³ð¤¦¤È¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¿Æ»Ò¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÊó¹ðÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¾è¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ä¡Ö½é¿´¼Ô¤ÇÎ®ÀÐ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¡Á¥Ó¥Ó¤ë¤è¤Í¡×¤È¹ì¾ç¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û