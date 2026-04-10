元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。ＮＨＫ退局後、フリーアナとして「Ｎｅｗｓ イット！」キャスターに就任したため、民放番組への出演も、これが２局目となった。

幼稚舎から慶応一筋の“お坊ちゃま”として知られる青井アナに番組では「モテまくってたでしょ？ 遊びと結婚をきっちり割り切って付き合ってた？」という偏見にまみれた質問を用意。

この問いかけに苦笑した青井アナは「モテまくってたというのは分からないですけど、確かに遊びとか恋愛とかはしたいタイプだったので…」と正直に返答。

「結婚も遅かったので迷いはありましたけど、モテてたかは分かりません」と続けたところでＭＣのミッツ・マングローブに「（恋愛に）積極的な方だよね。ちゃんとマメだし、努力もするしっていう…」と言われると「積極的ではあります。２０代の頃はいろいろ探したり、やってました」と答えていた。

青井アナは２０２２年、４１歳の時にテレビ東京の相内優香アナウンサーと結婚している。

３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。