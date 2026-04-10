【1位〜6位】4月11日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】天秤座 総合運：★★★★★

運気があなたに味方してくれる日。「ハードルが高いな」「成功したら奇跡！」と思うようなことにチャレンジするには最適です。考え過ぎずに、まずは動いてみて。以前失敗していることなら、ひとつ工夫をプラスすると〇。



恋愛運

幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉を優しいトーンで伝えて。



金運

お金との向きあい方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、なににどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。



ラッキーアイテム：大きめのベルト



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運幸運の強風が吹いてきそうな恋愛運です。以前にうまくいかなかった相手に、再びアプローチをしてみるのも〇。出会いを求めているのなら、積極的に行動を起こしてください。恋人には、情熱的な言葉を優しいトーンで伝えて。金運お金との向きあい方を磨くことができる日です。まずは毎月の収入と、なににどれだけのお金を使っているのかを確認してみて。その上で、今後の予算や貯金の目標を立て直してみるといいでしょう。今日は、いい考えが浮かびそうです。ラッキーアイテム：大きめのベルトラッキーカラー：ゴールド

【2位】牡牛座 総合運：★★★★★

個性や斬新なアイディアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。まわりからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】牡羊座 総合運：★★★★☆

これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！



恋愛運

それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。そのなかで「一緒に頑張ろう」「力をあわせよう」と励ましあったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！



金運

出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金をつかめません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。



ラッキーアイテム：ペッパーミル



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

普段は思い切り集中しなければできないことも、今日はリラックスしてこなせるでしょう。それだけでなく、ほかのことと同時進行できて自信がつきそう。「できることを、できる範囲でやればいい」という気持ちでいてください。



恋愛運

恋の相手との信頼や愛情がグンと深まる運気です。特に相手のペースにあわせることで、2人の波長が重なる可能性大。会話の最中はできるだけ聞き役に回って、相手の話を引き出すといいでしょう。出会いは友だちからの紹介が有望。



金運

本当に欲しいのか、買うべきなのか、考えあぐねてしまいそうな日。｢明日になったら、なくなってしまうかも｣と、思うかもしれません。｢もしもそうなったら、買わないほうがいい物だったのだ｣と、割り切って考えると迷いが消えます。



ラッキーアイテム：腕時計



ラッキーカラー：ピンク

【5位】射手座 総合運：★★★★☆

たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！



恋愛運

きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友だちに連絡をしてみて。



金運

お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。



ラッキーアイテム：日焼け止め



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】山羊座 総合運：★★★☆☆

予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。



恋愛運

本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。



金運

お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：和食器



ラッキーカラー：グリーン