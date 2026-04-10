【1/72 C12 日本海軍 水上観測機 零式観測機11型 “零観11型”(再生産）】 4月 発売予定 価格：2,860円

フジも模型は、4月発売の「1/72 C12 日本海軍 水上観測機 零式観測機11型 “零観11型”」の再生産分よりパッケージをリニューアルした。

本商品は日本海軍の水上観測機「零式観測機11型 “零観11型”」を1/72スケールプラモデル化したもの。複葉単フロートの機体を、スジ彫りのパネルラインと羽布張り部を立体感ある造形で表現されている。

マーキングは8種類付属。陸上運搬用のドリーに加えて、水面に浮いた状態のフロートもセットとなっている。

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