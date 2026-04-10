グローバルBEV第2弾を日本投入

スバルは4月9日、新型SUV『スバル・トレイルシーカー（TREAILSEEKER）』を発表し、『ソルテラ』に続くグローバルBEVラインアップの第2弾として日本市場へ投入した。

【画像】スバルのグローバルBEV第2弾！ トレイルシーカー 全28枚

新型『トレイルシーカー』は、ミッドサイズSUVに分類されるモデルで、633Lのラゲッジ容量とスバル独自の四輪駆動技術により、日常域での扱いやすさとアウトドアでの実用性を両立している。



スバル・トレイルシーカー スバル

パワートレインは、AWDモデルでは前後に高出力モーターを搭載し、システム最大出力381psを発揮、0-100km/h加速は4.5秒をマークする。

また、大容量リチウムイオンバッテリーの搭載と前後モーターの制御、空力性能の最適化などにより、一充電走行距離は『ET-HS』グレードのFWD車で最大627km、『ET-SS』グレードのAWD車で734kmを実現している。

充電性能では、急速充電前にバッテリー温度を最適化する『バッテリープレコンディショニング』を採用し、低温時においても、10〜80％の急速充電時間を約28分としている。

グレードはスタンダードモデルの『ET-SS』（FWD・AWDを設定）と『ET-HS』（AWDのみ）が用意され、価格は『ET-SS』が539万円から、『ET-HS』が638万円からとなっている。

発光ロゴにラギッドなSUVデザイン

新型『トレイルシーカー』のエクステリアは、BEVらしい先進性に、SUVとしての力強さと道具感を重ねた、アクティブかつラギッドな造形でまとめられた。

6つの『シグニチャーランプ』や発光式の『六連星』オーナメント、そして発光式の『SUBARU』ロゴやの入ったリアゲートガーニッシュが先進性を主張している。



スバル・トレイルシーカー スバル

SUVらしいエクイップメントであるラダータイプのルーフレールは、都市部でも自然の中でも存在感を放ち、高い積載性と拡張性を確保した。

ボディサイズは全長4845mm、全幅1860mm、全高1675mmで、最低地上高は210mmを確保する。

足元は18インチを基本に、『HT-HS』グレードでは20インチアルミホイールも用意するなど、悪路走破性の高さを感じさせるパッケージングとなっている。

ボディカラーは『ブリリアントブロンズ・メタリック』、『デイブレイクブルー・パール』、『サファイアブルー・パール』、『クリスタルブラック・シリカ』、『マグネタイトグレー・メタリック』を5色を標準設定し、プラス3万3000円のオプション色として『クリスタルホワイト・パール』を用意している。

14インチ画面と広大な荷室で使い勝手重視

インテリアは開放感と使い勝手を重視した設計となっており、低めのインストルメントパネルとゆとりある後席空間によって、視界と居住性の双方を高めている。

コックピットの中心となるのは、7インチの『TFTフルグラフィックメーター』と14インチの『ディスプレイナビゲーション＆オーディオシステム』。



スバル・トレイルシーカー スバル

『アップル・カープレイ』と『アンドロイド・オート』にも対応し、タブレット感覚でナビやオーディオ、車両の設定やエアコン操作を行うことができる。また、『HT-HS』は『ハーマンカードンサウンドシステム』を採用する。

荷室容量はVDA法で633Lを確保し、可変フロアボードや6対4分割可倒式リヤシート、キックセンサー付きパワーバックドアによって積載性や使い勝手も高い水準にある。

安全機能では、予防安全パッケージの『スバルセーフティセンス』を採用。さらにハンズオフで渋滞時の疲労を軽減する『アドバンストドライブ』や、駐車時の運転支援『アドバンストパーク』などの機能を備える。