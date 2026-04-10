ブルガリドルチで楽しむ春の贅沢♡華やぐ限定チョコレートコレクション
ラグジュアリーなチョコレートブランド「ブルガリドルチ」から、春の訪れを感じさせるシーズナルコレクションが登場♡2026年4月10日（金）より発売される新作は、ストロベリーやレモン、エルダーフラワーなどを取り入れた華やかなフレーバーが魅力です。香り・味わい・見た目のすべてで春を表現した、特別感あふれるラインナップは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです♪
チョコレート・ジェムズの魅力
季節限定チョコレート・ジェムズ「ストロベリーエルダーフラワー」
価格：1,780円(税込)
イタリアの春の訪れをイメージしたひと粒は、ストロベリーのジェラティーナとエルダーフラワーのガナッシュによる二層仕立て。
フルーティーな甘みとほのかな酸味、さらに上品なフローラルの香りが重なり、繊細で奥行きのある味わいを楽しめます。
※公式オンラインショップでは2箱からの販売となります。
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タヴォレッタで楽しむ春の軽やかさ
季節限定タヴォレッタ「レモンエルダーフラワーアーモンド」
価格：3,600円(税込)
レモンの透明感ある酸味とエルダーフラワーの華やかな香りが調和したチョコレートバー。
クランブルとレモンコンフィが軽やかな食感を生み、アーモンドの香ばしさが奥行きをプラス。春らしい爽やかさを感じる一枚です。
トルティーノで味わう贅沢ケーキ
季節限定トルティーノ「ストロベリーエルダーフラワー」
価格：5,100円(税込)
イタリア語で“小さなタルト”を意味するトルティーノは、春の幸福感をぎゅっと詰め込んだ一品。
ホワイトチョコレートの中に、ストロベリーとエルダーフラワーのガナッシュ、レモン風味のスポンジを重ねた多層構造で、やわらかな口どけとともに華やかな余韻が広がります。
ギフトにもぴったりな上質スイーツ
見た目にも美しいブルガリドルチのスイーツは、特別な日のギフトにも最適。香り高いフレーバーと繊細な味わいは、大人の女性への贈り物にもぴったりです。
春らしい華やかさと軽やかさをまとったチョコレートは、日常にさりげない贅沢を添えてくれます♪
取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー9F「ブルガリドルチ」、松屋銀座B1F「ブルガリイル・チョコラート」、阪急うめだ5F「ブルガリオオサカカフェ」、ブルガリホテル東京「ブルガリドルチ」（チョコレート・ジェムズ「ストロベリーエルダーフラワー」のみの取り扱いとなります）
春を五感で楽しむ贅沢時間♡
ブルガリドルチの春限定コレクションは、フルーツやフローラルの香りが重なり合う、季節感あふれる特別なスイーツ。ひと口ごとに広がる繊細な味わいは、心まで満たしてくれるはず♡この春は、自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして、上質なチョコレート体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪