ブルガリドルチで楽しむ春の贅沢♡華やぐ限定チョコレートコレクション

ラグジュアリーなチョコレートブランド「ブルガリドルチ」から、春の訪れを感じさせるシーズナルコレクションが登場♡2026年4月10日（金）より発売される新作は、ストロベリーやレモン、エルダーフラワーなどを取り入れた華やかなフレーバーが魅力です。香り・味わい・見た目のすべてで春を表現した、特別感あふれるラインナップは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです♪

チョコレート・ジェムズの魅力

季節限定チョコレート・ジェムズ「ストロベリーエルダーフラワー」

価格：1,780円(税込)

イタリアの春の訪れをイメージしたひと粒は、ストロベリーのジェラティーナとエルダーフラワーのガナッシュによる二層仕立て。

フルーティーな甘みとほのかな酸味、さらに上品なフローラルの香りが重なり、繊細で奥行きのある味わいを楽しめます。

※公式オンラインショップでは2箱からの販売となります。

ヴィタメールの母の日ギフト2026♡華やかショコラ＆焼き菓子登場

タヴォレッタで楽しむ春の軽やかさ

季節限定タヴォレッタ「レモンエルダーフラワーアーモンド」

価格：3,600円(税込)

レモンの透明感ある酸味とエルダーフラワーの華やかな香りが調和したチョコレートバー。

クランブルとレモンコンフィが軽やかな食感を生み、アーモンドの香ばしさが奥行きをプラス。春らしい爽やかさを感じる一枚です。

トルティーノで味わう贅沢ケーキ

季節限定トルティーノ「ストロベリーエルダーフラワー」

価格：5,100円(税込)

イタリア語で“小さなタルト”を意味するトルティーノは、春の幸福感をぎゅっと詰め込んだ一品。

ホワイトチョコレートの中に、ストロベリーとエルダーフラワーのガナッシュ、レモン風味のスポンジを重ねた多層構造で、やわらかな口どけとともに華やかな余韻が広がります。

ギフトにもぴったりな上質スイーツ

見た目にも美しいブルガリドルチのスイーツは、特別な日のギフトにも最適。香り高いフレーバーと繊細な味わいは、大人の女性への贈り物にもぴったりです。

春らしい華やかさと軽やかさをまとったチョコレートは、日常にさりげない贅沢を添えてくれます♪

取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー9F「ブルガリドルチ」、松屋銀座B1F「ブルガリイル・チョコラート」、阪急うめだ5F「ブルガリオオサカカフェ」、ブルガリホテル東京「ブルガリドルチ」（チョコレート・ジェムズ「ストロベリーエルダーフラワー」のみの取り扱いとなります）

春を五感で楽しむ贅沢時間♡

ブルガリドルチの春限定コレクションは、フルーツやフローラルの香りが重なり合う、季節感あふれる特別なスイーツ。ひと口ごとに広がる繊細な味わいは、心まで満たしてくれるはず♡この春は、自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして、上質なチョコレート体験を楽しんでみてはいかがでしょうか♪